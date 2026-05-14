Hugo Lloris de retour en Ligue 1 : Le RC Lens annonce avoir tenté le gros coup !

L’été dernier, le RC Lens a fait de Robin Risser son gardien titulaire, recruté en provenance de Strasbourg dans le cadre d’un transfert estimé à 3M€. Mais les Sang et Or craignaient que celui qui a été élu meilleur joueur à son poste cette saison en Ligue 1 ne passe pas la visite médicale et ont alors pensé à rapatrier Hugo Lloris.
Avec des moyens financiers limités, le RC Lens et son directeur sportif Jean-Louis Leca ont dû se montrer malins lors du dernier mercato estival. Une des réussites des Sang et Or est le recrutement de Robin Risser, arrivé en provenance de Strasbourg dans le cadre d’un transfert estimé à 3M€, lui qui avait été prêté au Red Star la saison dernière. Mais le gardien âgé de 21 ans avait un problème au dos et la direction lensoise avait peur qu’il ne passe pas la visite médicale.
« On voulait soit le gardien emblématique de l’équipe de France, soit le nouveau »
Le RC Lens a donc exploré d’autres pistes. En ce sens, Jean-Louis Leca a avoué dans un entretien accordé à beIN SPORTS avoir pensé à recruter Hugo Lloris, l’ancien portier de l’OL et de l’équipe de France qui évolue depuis deux ans en MLS, au Los Angeles FC : « On a eu peur pour Robin parce qu’il y avait un problème de dos ou quoi que ce soit. On s’est dit : “si ça ne passe pas à la visite médicale, on fait quoi ?” On ne va pas mentir, on s’est dit, pourquoi pas Hugo Lloris ? On voulait soit le gardien emblématique de l’équipe de France, soit le nouveau (rires). »
Risser à la Coupe du monde avec l’équipe de France ?
Robin Risser a réalisé une excellente saison sous couleurs du RC Lens, récompensée par le trophée de meilleur gardien de Ligue 1. L’international espoirs français pourrait même très bientôt être promu chez les A. Alors que Lucas Chevalier et Alphonse Areola jouent peu, voire pas du tout, au PSG à West Ham, il est une option crédible dans l’esprit de Didier Deschamps, comme indiqué par RMC Sport. Robin Risser pourrait être le gardien numéro trois de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, derrière Mike Maignan et Brice Samba. Le suspense ne durera plus très longtemps, puisque le sélectionneur des Bleus dévoilera sa liste jeudi soir lors du journal de 20h de TF1.