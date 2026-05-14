Hugo Lloris de retour en Ligue 1 : Le RC Lens annonce avoir tenté le gros coup !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, le RC Lens a fait de Robin Risser son gardien titulaire, recruté en provenance de Strasbourg dans le cadre d’un transfert estimé à 3M€. Mais les Sang et Or craignaient que celui qui a été élu meilleur joueur à son poste cette saison en Ligue 1 ne passe pas la visite médicale et ont alors pensé à rapatrier Hugo Lloris.

Avec des moyens financiers limités, le RC Lens et son directeur sportif Jean-Louis Leca ont dû se montrer malins lors du dernier mercato estival. Une des réussites des Sang et Or est le recrutement de Robin Risser, arrivé en provenance de Strasbourg dans le cadre d’un transfert estimé à 3M€, lui qui avait été prêté au Red Star la saison dernière. Mais le gardien âgé de 21 ans avait un problème au dos et la direction lensoise avait peur qu’il ne passe pas la visite médicale.

« On voulait soit le gardien emblématique de l’équipe de France, soit le nouveau » Le RC Lens a donc exploré d’autres pistes. En ce sens, Jean-Louis Leca a avoué dans un entretien accordé à beIN SPORTS avoir pensé à recruter Hugo Lloris, l’ancien portier de l’OL et de l’équipe de France qui évolue depuis deux ans en MLS, au Los Angeles FC : « On a eu peur pour Robin parce qu’il y avait un problème de dos ou quoi que ce soit. On s’est dit : “si ça ne passe pas à la visite médicale, on fait quoi ?” On ne va pas mentir, on s’est dit, pourquoi pas Hugo Lloris ? On voulait soit le gardien emblématique de l’équipe de France, soit le nouveau (rires). »