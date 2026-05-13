Équipe de France : La grande surprise de Didier Deschamps révélée pour la Coupe du monde 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Jeudi soir, Didier Deschamps dévoilera la liste des 26 joueurs convoqués afin de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, avec encore une incertitude concernant l’identité du troisième gardien. Si Hugo Lloris est prêt à endosser ce rôle, cela ne devrait pas être le cas, mais la possibilité de voir Robin Risser être appelé par le sélectionneur des Bleus a en revanche pris de l’ampleur ces derniers jours.

Présent lundi lors de la cérémonie de remise des Trophées UNFP, Didier Deschamps n’a échappé aux questions sur sa liste pour la Coupe du monde 2026, qu’il dévoilera jeudi soir lors du journal de 20h sur TF1. « Dans ma tête, tout est bouclé, mais comme personne ne peut rentrer dans ma tête, personne ne saura. Après, il y a toujours deux-trois situations qui m’amènent à réflexion. Il reste des matchs, on ne sait jamais ce qui peut se passer... », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France, encore en réflexion notamment en ce qui concerne le poste de troisième gardien.

Lloris ne devrait pas aller à la Coupe du monde Lucas Chevalier et Alphonse Areola ne jouant quasiment pas ou peu avec le PSG et West Ham, la possibilité d’en voir un autre être appelé par Didier Deschamps est réelle. En ce sens, Hugo Lloris est ouvert à un retour en sélection, trois ans après avoir pris sa retraite internationale, et prêt à endosser ce rôle, derrière Mike Maignan et Brice Samba. Toutefois, d’après les informations de RMC Sport, son entourage estime que le sélectionneur de l’équipe de France ne fera pas appel à lui, ce qui pourrait en revanche être le cas de Robin Risser. Auteur d’une excellente saison avec le RC Lens, le portier âgé de 21 ans a été récompensé en étant élu meilleur joueur de la saison à son poste en Ligue 1.

Risser, la grande surprise de Deschamps ? RMC Sport indique que cette piste a pris de l’ampleur ces derniers jours dans l’esprit de Didier Deschamps, qui a pu échanger brièvement avec lui lundi en marge de la cérémonie de remise des Trophées UNFP. S’il n’a jamais été convoqué, Robin Risser a déjà côtoyé les A de manière informelle lors de certaines séances d’entraînement, lorsqu’il était avec les Espoirs. Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l’équipe de France, est d’ailleurs allé le voir à plusieurs reprises et le joueur du RC Lens pourrait donc être le troisième gardien des Bleus lors de la Coupe du monde 2026.