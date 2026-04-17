Robin Risser : Le gardien du RC Lens «tout proche» de l'équipe de France, un ancien du club témoigne !

Alexis Brunet

Cette saison, le RC Lens tient la dragée haute au PSG en Ligue 1 et cela est en grande partie grâce à Robin Risser. Le gardien lensois collectionne les bonnes performances et cela pourrait lui valoir une sélection en équipe de France. Selon Guillaume Warmuz, le joueur de Pierre Sage est tout proche de rejoindre les Bleus.

Petit à petit, la Coupe du monde 2026 se rapproche. La compétition débutera officiellement le 11 juin et le 14 mai Didier Deschamps annoncera sa liste. Le sélectionneur connaît la grande partie des noms qui la constitueront, mais il y a encore quelques hésitations. Certains joueurs peuvent aussi encore laisser leur place pour cause de blessure, comme l’a malheureusement rappelé le cas Hugo Ekitike il y a quelques jours.

Robin Risser en @equipedefrance ？



Guillaume Warmuz donne son avis sur une potentielle sélection du portier lensois avec les Bleus 🇫🇷#RCLTFC pic.twitter.com/QmGd2KfNOJ — L1+ (@ligue1plus) April 17, 2026

« Il est tout proche » Au niveau des gardiens de but, Didier Deschamps n’est peut-être pas encore tout à fait sûr. Lors du dernier rassemblement, le sélectionneur a fait appel à Maignan, Samba et Chevalier, mais le dernier ne joue plus du tout au PSG. Il pourrait donc peut-être laisser sa place si sa solution ne s’arrange pas et, à en croire Guillaume Warmuz, cela pourrait peut-être profiter à Robin Risser. « Très sérieusement, je crois que Robin il jouait au Red Star la saison dernière. Il est arrivé, tout le monde l’a pressenti, tout le monde l’a vu, tout ce qui n’est pas officiel, j’ai envie de dire, au niveau médiatique, mais les techniciens ont compris que c’était un gardien très intéressant, qui avait un avenir. Et je crois que lui, il a fait le bon choix en venant ici. La preuve, c’est qu’il exprime vraiment ce qu’il est. Maintenant on a vu des cas où il faut pas aller trop vite. Il va falloir faire des bons choix, il va falloir jouer des coupes d’Europe, il va falloir bien se préparer pour continuer et évidemment en faisant des matchs de très haut niveau. L'équipe nationale peut être à portée, mais ça, c’est pas moi, c’est le sélectionneur et puis Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens. Mais il est tout proche en tout cas, il est tout proche », a déclaré à Ligue 1+ le portier qui a évolué au RC Lens de 1992 à 2003.