Blessure d'Hugo Ekitike : L'entraîneur de Liverpool lui fixe un gros défi pour son retour

Alexis Brunet

Lors du match face au PSG, Hugo Ekitike s’est malheureusement fait une rupture du tendon d’Achille et il sera donc absent pour de longs mois. Une blessure qui forcément n’arrange pas du tout Arne Slot, qui a profité de son passage en conférence de presse pour fixer un gros défi à l’attaquant français : revenir encore plus fort.

Alors qu’approche tout doucement la Coupe du monde 2026, tous les footballeurs ont peur d’une seule chose : la blessure. Malheureusement, pour Hugo Ekitike, cette peur s’est transformée en réalité mardi dernier, lors du match contre le PSG. Sans le moindre contact, le Français a été obligé de se mettre au sol et il n’a pas pu se relever. Pour cause, l’attaquant de Liverpool s’est fait une rupture du tendon d’Achille et il a dû quitter la pelouse sur civière et en larmes.

🎥The moment Hugo Ekitike ruptured his Achilles Tendon 💔 pic.twitter.com/0FVoXQdwln https://t.co/OB8owOiflf — Injury Time Doc 🩺 (@Blues_Alfred) April 15, 2026

Arne Slot fixe un gros défi à Hugo Ekitike Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du derby face à Everton, Arne Slot a évoqué la grave blessure de Hugo Ekitike. Même s’il sait que son attaquant sera absent pendant de longs mois, il lui a fixé un gros défi. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Il n’a pas encore été opéré. C’est un coup dur pour lui, car il devait intégrer un nouveau club et avoir un impact immédiat. Il jouait contre son ancien club en Ligue des champions et l’été s’annonçait prometteur. Ma première pensée va à sa longue absence et aux moments importants qu’il va manquer. Il n’est ni le premier ni le dernier à vivre cela. De nombreux joueurs sont revenus encore plus forts : c’est là son défi. Dans 10 ou 15 ans, il pourrait faire partie de ceux qui diront que leur blessure les a rendus plus forts et leur a permis d’atteindre un niveau encore supérieur. »