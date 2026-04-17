«Il doit aller en prison» : Le craquage de l’entraîneur de Strasbourg en plein match !

Jeudi soir, Strasbourg s’est brillamment qualifié pour les demi-finales de Ligue Conférence grâce à sa victoire 4-0 contre Mayence. Lors de cette rencontre, Diego Moreira a reçu un violent coup de coude au visage de la part de Dominik Kohr, qui n’a reçu pour cela qu’un carton jaune. Une décision qui a rendu complètement fou Gary O’Neil, qui s’en est alors pris au quatrième arbitre.
C’est ce qui s’appelle renverser complètement la situation. Après avoir perdu son quart de finale aller de Ligue Conférence sur le score de 2-0 contre Mayence, Strasbourg s’est bien repris pour le match retour devant son public. Les hommes de Gary O’Neil ont fait le show puisqu’ils se sont imposés 4-0 et ont donc par la même occasion validé leur billet pour les demi-finales de la compétition.
Moreira victime d’un violent coup de coude
Très remuant, Diego Moreira a joué l’intégralité de la rencontre face à Mayence, mais ce dernier aurait pu sortir sur blessure très rapidement. En effet, dès la 19ème minute, le Portugais a reçu un violent coup de coude au visage de la part de Dominik Kohr alors qu’il filait en contre-attaque. Le défenseur est donc tombé au sol et par la suite le joueur de Mayence n’a hérité que d’un carton jaune alors qu’une expulsion semblait clairement justifiée.
« Il doit aller en prison »
Si sur le moment ce coup de coude avait un peu échappé à l’arbitre de la rencontre, Gary O’Neil avait tout vu. L’entraîneur de Strasbourg a fait part de la dangerosité de cette action au quatrième arbitre pour demander que cela soit revisionné, mais il n’a pas été écouté et il a alors déclaré en anglais : « C'est fou ! C'est fou ! Il doit aller en prison. Il est mauvais. » Cela n’a toutefois pas empêché le RCSA de signer une grande performance car à ce moment-là le score était encore de 0-0, mais les Alsaciens ont par la suite marqué quatre buts, ce qui leur permet de rejoindre le Rayo Vallecano en demi-finales de Ligue Conférence.