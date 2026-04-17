«Il doit aller en prison» : Le craquage de l’entraîneur de Strasbourg en plein match !

Alexis Brunet

Jeudi soir, Strasbourg s’est brillamment qualifié pour les demi-finales de Ligue Conférence grâce à sa victoire 4-0 contre Mayence. Lors de cette rencontre, Diego Moreira a reçu un violent coup de coude au visage de la part de Dominik Kohr, qui n’a reçu pour cela qu’un carton jaune. Une décision qui a rendu complètement fou Gary O’Neil, qui s’en est alors pris au quatrième arbitre.

C’est ce qui s’appelle renverser complètement la situation. Après avoir perdu son quart de finale aller de Ligue Conférence sur le score de 2-0 contre Mayence, Strasbourg s’est bien repris pour le match retour devant son public. Les hommes de Gary O’Neil ont fait le show puisqu’ils se sont imposés 4-0 et ont donc par la même occasion validé leur billet pour les demi-finales de la compétition.

Dominik Kohr ist der Rekordhalter mit den meisten roten Karten im deutschen Fußball.



Ich verstehe gar nicht, warum. 🤣 #RCSAM05pic.twitter.com/IJz8PSyN3N — Rechter Außenverteidiger (@RechterAV) April 16, 2026

Moreira victime d’un violent coup de coude Très remuant, Diego Moreira a joué l’intégralité de la rencontre face à Mayence, mais ce dernier aurait pu sortir sur blessure très rapidement. En effet, dès la 19ème minute, le Portugais a reçu un violent coup de coude au visage de la part de Dominik Kohr alors qu’il filait en contre-attaque. Le défenseur est donc tombé au sol et par la suite le joueur de Mayence n’a hérité que d’un carton jaune alors qu’une expulsion semblait clairement justifiée.