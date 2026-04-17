La provocation qui ne passe pas : Un joueur de Strasbourg déclenche une bagarre en plein match !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Strasbourg, l’heure est à la fête depuis jeudi soir. Les joueurs de Gary O’Neil ont su renverser la vapeur après une défaite à Mayence en s’offrant les Allemands à domicile sur le score de 4 buts à 0. Cependant, une action de Martial Godo a fait vriller Nadiem Amiri, entraînant une bagarre entre plusieurs acteurs de la rencontre…

Ils l’ont fait. Après être passé au travers à Mayence la semaine dernière pendant la première manche (0-2), le Racing Club de Strasbourg a rectifié le tir à domicile. A la Meinau jeudi soir pour le compte du quart de finale retour de Ligue Europa Conférence, les hommes de Gary O’Neil ont su inverser la tendance devant leurs supporters. Et ce, avec la manière. En un peu plus de trente minutes de jeu seulement, Strasbourg avait refait son retard sur la formation allemande de l’aller grâce à des réalisations de Sebastian Nanasi et Abdoul Ouattara. En seconde période, Julio Enciso et Emanuel Emegha ont enfoncé le clou permettant au club alsacien d’atteindre le dernier carré de la C4 (score final 4-2 au cumulé des deux rencontres).

Martial Godo 🇨🇮 ne s’est pas fait d’amis allemands 🇩🇪 hier… 😅



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La célébration de Godo engendre une sérieuse échauffourée entre les joueurs de Strasbourg et de Mayence Alors forcément, l’heure était aux célébrations. A la fin du match, Martial Godo a laissé exploser sa joie devant les supporters… mais pas les siens. L’attaquant strasbourgeois s’est présenté devant le parcage visiteurs de Mayence et a mis le maillot du RC Strasbourg sur le poteau de corner en le levant sous leur nez. Une attitude qui a fortement déplu à Nadiem Amiri qui est apparu comme un seul homme pour bousculer Godo, les poings serrés. Plusieurs joueurs de Strasbourg et de Mayence se sont joints à cette échauffourée qui a fait monter d’un cran la tension dans cette atmosphère électrique avec l’intervention des stadiers et de l’arbitre pour séparer tout le monde. Des jets de projectiles sont descendus des tribunes sur les acteurs pendant l’agitation.