Julien Cazarre dézingue Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa défaite à domicile à l'aller, le Real Madrid a tout tenté pour renverser la vapeur face au Bayern Munich en Ligue des champions. Mercredi soir, les hommes d'Alvaro Arbeloa ont fini par rendre les armes et Kylian Mbappé ne remportera pas la Ligue des champions cette année. C'est une nouvelle déception pour l'attaquant français qui est souvent pointé du doigt. Il était également dans le viseur de Julien Cazarre.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas encore réussi à mener son équipe vers un grand titre majeur. Le club espagnol a même du mal à fonctionner autour de l'attaquant français. Face au Bayern Munich, il a inscrit un but qui permettait au Real de croire encore à une qualification en demi-finales après la première mi-temps. Mais la fin de match bavaroise a douché les espoirs des Madrilènes et comme souvent après une grosse déception, c'est Kylian Mbappé qui est pointé du doigt. Julien Cazarre, connu pour son ton humoristique lors de ses commentaires footballistiques, s'en est pris à lui.

«C’est décevant» : Kylian Mbappé fait une promesse après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions https://t.co/juIs5EPGyF — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

Le Real Madrid vers une saison blanche Eliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid ne pourra pas se rattraper en Liga puisque le FC Barcelone compte 9 points d'avance avec seulement quelques journées. Le club espagnol se dirige vers une nouvelle saison blanche, une terrible désillusion avec Kylian Mbappé à la tête d'un tel effectif. Le meilleur buteur du championnat espagnol, le Pichichi, est dans le viseur de Julien Cazarre. « Ben alors Pichichi ? Il a fait pschichichit ! La Liga c'est dans le baba, la Copa del Rey c'est dans la raie et la Ligue des champions c'est dans le... T'es pas content ? Triplé ! "Oui d'accord, mais je suis toujours Pichichi. Et mon Soulier ? Il est toujours en or mon Soulier ? J'ai même égalé le record de buts en Ligue des champions pour un Français. C'est bien ça !" Ah oui c'est bien. La petite différence, c'est que Benzema il gagne la Ligue des champions la même année, c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous mais pour le Real ça veut dire beaucoup » débute l'humoriste dans une capsule vidéo pour Winamax.