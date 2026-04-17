Julien Cazarre dézingue Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid !

Après sa défaite à domicile à l'aller, le Real Madrid a tout tenté pour renverser la vapeur face au Bayern Munich en Ligue des champions. Mercredi soir, les hommes d'Alvaro Arbeloa ont fini par rendre les armes et Kylian Mbappé ne remportera pas la Ligue des champions cette année. C'est une nouvelle déception pour l'attaquant français qui est souvent pointé du doigt. Il était également dans le viseur de Julien Cazarre.
Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas encore réussi à mener son équipe vers un grand titre majeur. Le club espagnol a même du mal à fonctionner autour de l'attaquant français. Face au Bayern Munich, il a inscrit un but qui permettait au Real de croire encore à une qualification en demi-finales après la première mi-temps. Mais la fin de match bavaroise a douché les espoirs des Madrilènes et comme souvent après une grosse déception, c'est Kylian Mbappé qui est pointé du doigt. Julien Cazarre, connu pour son ton humoristique lors de ses commentaires footballistiques, s'en est pris à lui.
Le Real Madrid vers une saison blanche
Eliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid ne pourra pas se rattraper en Liga puisque le FC Barcelone compte 9 points d'avance avec seulement quelques journées. Le club espagnol se dirige vers une nouvelle saison blanche, une terrible désillusion avec Kylian Mbappé à la tête d'un tel effectif. Le meilleur buteur du championnat espagnol, le Pichichi, est dans le viseur de Julien Cazarre. « Ben alors Pichichi ? Il a fait pschichichit ! La Liga c'est dans le baba, la Copa del Rey c'est dans la raie et la Ligue des champions c'est dans le... T'es pas content ? Triplé ! "Oui d'accord, mais je suis toujours Pichichi. Et mon Soulier ? Il est toujours en or mon Soulier ? J'ai même égalé le record de buts en Ligue des champions pour un Français. C'est bien ça !" Ah oui c'est bien. La petite différence, c'est que Benzema il gagne la Ligue des champions la même année, c'est un détail. C'est peut-être un détail pour vous mais pour le Real ça veut dire beaucoup » débute l'humoriste dans une capsule vidéo pour Winamax.
Le Real Madrid dans le dur à cause de Mbappé ?
Connu pour ses chroniques humoristiques, Julien Cazarre vise clairement Kylian Mbappé et l'accuse d'avoir une attitude trop individualiste au détriment du Real Madrid. Le club espagnol peut même commencer à se poser des questions. « Et oui, encore une année où le Pichichi ne va gagner que des récompenses individuelles. C'est dommage parce que c'est un sport collectif le foot. S'il était acteur, tous les ans il aurait un César... Pour un film qui ferait 5000 entrées, toute la production ferait faillite, mais lui il aurait un César. Pichichi tu le mets dans un groupe de rock, lui il fait un solo de guitare tout le long du morceau. Surtout qu'il n'est pas guitariste à la base, il est batteur. Du coup, le guitariste fait du triangle mais il est moins bon au triangle. Ça devient un problème ce guitariste. "Le problème c'est qu'ils n'ont pas remplacé Kroos et Modric". Pourquoi tu les as pas remplacés, Kroos et Modric, au lieu de te payer une starlette à 100 barres qui fout le bordel dans tous les vestiaires où il passe ? » poursuit Cazarre.