PSG - «On est chez les fous !» : Ce joueur «sensationnel» qui fait hallucinner Walid Acherchour !

Mercredi, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions en obtenant le nul sur la pelouse du Bayern Munich, grâce notamment à une nouvelle grande performance de Khvicha Kvaratskhelia. Au point d'impressionner Walid Acherchour.
Et de sept ! Contre le Bayern Munich mercredi, Khvicha Kvaratskhelia est devenu le première joueur de l'histoire à enchaîner sept matches de Ligue des champions avec une action décisive. Cette fois-ci, il a délivré une magnifique passe sur le but d'Ousmane Dembélé. De quoi impressionner Walid Acherchour.
Acherchour est choqué par Kvaratskhelia
« Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », lance-t-il sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.
«Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or»
« Aujourd'hui, c'est le favori du Ballon d'Or, mais il ne l'aura pas parce qu'il est Géorgien. C'est l'homme de la Ligue des champions 2025/2026. C'est le favori du Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la Ligue des champions. C'est LE joueur. Il a joué deux fois trois mois au PSG parce que j'annule ce qu'il s'est passé de septembre à décembre. Sur ces six mois cumulés, il a dépassé la legacy de Mbappé. Avec le PSG en Ligue des champions, le nombre d'images qu'il a, il faut le faire parce que pour Mbappé, la banque à images est énorme au PSG. Le mec ce qu'il fait que ce soit contre Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich... c'est sensationnel ! On est chez les fous ! Ce que fait Kvaratskhelia en terme de prestance, de présence et de leadership, c'est sensationnel », ajoute Walid Acherchour.