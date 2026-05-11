PSG - «On est chez les fous !» : Ce joueur «sensationnel» qui fait hallucinner Walid Acherchour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions en obtenant le nul sur la pelouse du Bayern Munich, grâce notamment à une nouvelle grande performance de Khvicha Kvaratskhelia. Au point d'impressionner Walid Acherchour.

Et de sept ! Contre le Bayern Munich mercredi, Khvicha Kvaratskhelia est devenu le première joueur de l'histoire à enchaîner sept matches de Ligue des champions avec une action décisive. Cette fois-ci, il a délivré une magnifique passe sur le but d'Ousmane Dembélé. De quoi impressionner Walid Acherchour.

Acherchour est choqué par Kvaratskhelia « Kvara c'est Wolverine. C'est trop trop fort. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur Kvaratskhelia ? Le mec, ce qu'il fait sur le but encore une fois, c'est sensationnel. Tout ce qu'il réalise que ce soit face au jeu ou dos au jeu, il est ultra positif pour son équipe avec ou sans le ballon. Upamecano, je l'ai très rarement vu comme ça autant en difficulté. Il rentrait les épaules avec une mine défaite, mais c'est parce que Kvaratskhelia, c'est trop fort », lance-t-il sur le plateau du Winamax FC avant de poursuivre.