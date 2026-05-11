«C'est juste génial» : Le nouveau coup de génie de Luis Enrique qui régale le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais réputé pour ses coups tactiques gagnants depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Enrique a refait le coup mercredi sur la pelouse du Bayern Munich avec une consigne assez incroyable donnée à Matvey Safonov.

Mercredi soir, le PSG a réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions en obtenant le nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Pour y parvenir, Luis Enrique a mis en place un plan pour bloquer Michael Olise. Journaliste du Parisien, Laurent Perrin explique ainsi la façon dont l'entraîneur du PSG a demandé à Matvey Safonov d'envoyer en touche ses dégagements.

La consigne incroyable de Luis Enrique « Cela montre le génie de Luis Enrique. D'abord, cela permettait de passer au-dessus du bloc du Bayern qui gênait les relances et empêchait le PSG de repartir de derrière. Cela inversait la situation en exerçant un pressing sur l'adversaire sur la remise en jeu. Comme Paris le fait souvent et depuis longtemps sur les coups d'envoi. Le deuxième objectif était de faire reculer Olise et de le mettre dans une situation inconfortable. Si vous regardez bien, Safonov trouve des touches toujours du même côté. C'est juste génial », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.