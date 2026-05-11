«C'est juste génial» : Le nouveau coup de génie de Luis Enrique qui régale le PSG !

Désormais réputé pour ses coups tactiques gagnants depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Enrique a refait le coup mercredi sur la pelouse du Bayern Munich avec une consigne assez incroyable donnée à Matvey Safonov.
Mercredi soir, le PSG a réussi à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions en obtenant le nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Pour y parvenir, Luis Enrique a mis en place un plan pour bloquer Michael Olise. Journaliste du Parisien, Laurent Perrin explique ainsi la façon dont l'entraîneur du PSG a demandé à Matvey Safonov d'envoyer en touche ses dégagements.
La consigne incroyable de Luis Enrique
« Cela montre le génie de Luis Enrique. D'abord, cela permettait de passer au-dessus du bloc du Bayern qui gênait les relances et empêchait le PSG de repartir de derrière. Cela inversait la situation en exerçant un pressing sur l'adversaire sur la remise en jeu. Comme Paris le fait souvent et depuis longtemps sur les coups d'envoi. Le deuxième objectif était de faire reculer Olise et de le mettre dans une situation inconfortable. Si vous regardez bien, Safonov trouve des touches toujours du même côté. C'est juste génial », assure-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.
«Cela montre le génie de Luis Enrique»
« Safonov est en train de s'imposer comme le gardien indiscutable. Il a encore réussi une immense partie hier soir. Et si certains doutent de son jeu au pied, je vous conseille de lire l'article d'Hugo Rondet que nous avons publié ce matin. Cela parle plus du génie de Luis Enrique que du talent de Safonov, mais cela montre à quel point le gardien russe est fiable. Et je rappelle qu'il n'a que 27 ans (il est né le même jour que Donnarumma, le 25 février 1999), ce qui lui laisse un très bel avenir à Paris », ajoute Laurent Perrin.