Jalibert, Ntamack… Antoine Dupont confirme un malaise au XV de France : «Il y a toujours des mecs frustrés»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La concurrence fait rage au sein du XV de France, et notamment au poste de demi d'ouverture où Matthieu Jalibert et Romain Ntamack se disputent un statut de titulaire en vue de la Coupe du Monde 2027. Un contexte qui peut engendrer des frustrations comme l'a clairement indiqué Antoine Dupont en interview il y a quelques mois.

Toujours en quête du premier titre mondial de son histoire, le XV de France fait partie de ces équipes redoutées pour la compétition. Les Bleus disposent d'une génération capable d'aller au bout avec du talent à toutes les lignes, et notamment au poste de demi d'ouverture. La concurrence fait rage entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, et cette situation peut générer certaines frustrations en interne. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en janvier dernier, Antoine Dupont évoquait cette situation délicate alors que la question portait précisément sur Ntamack et Jalibert qui étaient pris en exemple pour illustrer la concurrence.

« Ce n'est pas toujours évident » Et Antoine Dupont a indiqué que Fabien Galthié, l'entraîneur du XV de France, était le seul maître à bord : « Ça, c'est toute la complexité du manager. Il faut qu'il arrive à exploiter au maximum le potentiel de chacun, mais que l'ambition et l'ego de chacun ne dépassent jamais celui du collectif. C'est toute la complexité de faire marcher une équipe ensemble et ce n'est pas toujours évident. On le sait : il y a toujours des mecs frustrés quand ils ne jouent pas. Il y a toujours des choix qui peuvent paraître subjectifs de la part des staffs, mais il faut arriver à garder cet objectif commun, collectif, qui fait qu'à la fin, tout le monde soulève le trophée et est fier de l'avoir fait ensemble », a lâché la star du XV de France.