«Il est nul, c’est un cataclysme» : C’est le procès de Mbappé sur la chaîne L’Équipe, la star du Real Madrid a trouvé son avocat !

Kylian Mbappé prend occasionnellement cher dans les médias espagnols lorsque le Real Madrid n’obtient pas les résultats escomptés sur le terrain. Menacé d’une saison blanche après l’élimination en quarts de finale de Ligue des champions, le club merengue est au centre de l’attention sur les plateaux télés des émissions spécialisées et c’est particulièrement le cas de l’attaquant star. Pendant L’Équipe du soir, les esprits se sont échauffés, mais Mbappé peut compter sur son avocat d’un soir : Damien Degorre.
On prend presque les mêmes, puisque Luka Modric et Lucas Vazquez notamment ont quitté le Real Madrid à la dernière intersaison pour quelques arrivées telles que Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ou encore Franco Mastantuono pour ne citer qu’elles. Cependant, le résultat a été le même en Ligue des champions : une nouvelle élimination en quarts de finale de la C1. De quoi passer au bilan dans plusieurs émissions de télévisions que ce soit en Espagne avec El Chiringuito ainsi qu’en France sur L’Equipe du soir. Jeudi, un débat enflammé aux allures de procès s’est déroulé. L’ancien joueur de rugby Eric Blanc est monté en pression sur le cas Kylian Mbappé. « Il est pas nul l’autre ? Il n’a rien. Mais tu ne te rends pas compte, j’ai des amis espagnols. Tu verrais, les mecs sont par terre. Mbappé, c’est un cataclysme de Pérez. Mbappé, ils ne disent pas qu’il a tout coulé, il représente ce qu’il ne faut plus faire. Tu vas voir le nouvel entraîneur qui va arriver, et tu verras ce qui va se passer ».
Damien Degorre enfile le temps d’un débat sa robe d’avocat : «ce qui personnifie l’échec c’est la politique sportive qui est depuis deux ans incohérente»
Occupant le rôle de « président » de l’émission du soir sur la chaîne L’Équipe, Damien Degorre a assuré la défense de Kylian Mbappé injustement critiqué à outrance selon lui. « Il y a une déception qui monte parce qu’il est dans l’équipe qui n’a pas gagné et qui reste sur deux saisons blanches. Il ne personnifie pas l’échec ». Eric Blanc le coupe, lâchant un « ah bon ? » surpris. Ce qui n’a pas manqué de faire soupirer le journaliste de L’Équipe qui a tout de même repris son argumentaire.
« Ce qui personnifie l’échec c’est la politique sportive qui est depuis deux ans incohérente. Cette incapacité à remplacer des joueurs cadres qui ont été hyper précieux dans les succès du Real (ndlr Madrid). On peut aussi parler des blessures comme celle de Carvajal qui a disparu du paysage. Quand Courtois se blesse, il disparaît du paysage, quand Alaba se blesse l’année dernière, il disparaît du paysage. Ce n’est pas rien. Malgré tout, quand il était absent, le Real a gagné deux ou trois matchs contre des équipes qui n’étaient pas terribles. Tout le monde a dit ‘le Real joue mieux sans Mbappé’. Malgré tout, Arbeloa dès qu’il a pu utiliser Mbappé, il l’a fait jouer, Xabi Alonso pareil. Mais si ton équipe joue mieux sans lui, pourquoi tu le fais jouer ? C’est dommage (ndlr d’un ton sarcastique). Il n’a pas fait des mauvais matchs. Est-ce qu’il y a une déception, oui. Mais un divorce ? Non, on en est pas là ».
«Qu’il représente un peu et symbolise l’échec du Real Madrid, c’est indéniable. C’est injuste, mais indéniable»
Après cette passe d’armes entre Eric Blanc et Damien Degorre, Etienne Moatti a tenu à calmer le jeu en coupant la poire en deux. Son avis se situe entre les deux prises de position d’Eric Blanc et de Damien Degorre. Il y a un constat d’échec concernant Kylian Mbappé qui est indéniable au Real Madrid, quand bien même injuste et notamment en raison de son image de plus en plus ternie. « C’est peut-être un peu injuste, je le pense. Qu’il représente un peu et symbolise l’échec du Real Madrid, c’est indéniable. C’est injuste, mais indéniable. Cette petite musique est montée en France, monte un peu en Espagne et c’est toujours injuste, mais ça le poursuit. On l’a vu en France, sa cote d’amour n’est plus du tout ce qu’elle était au début de sa carrière. Et en Espagne, c’est un peu en train de bouger dans le mauvais sens ».
Et maintenant ? Il est déjà question en Espagne des mouvements potentiels sur le marché des transferts à la prochaine intersaison et notamment au poste d’entraîneur avec des pistes explorées à l’instar de Didier Deschamps, Mauricio Pochettino ou encore Jürgen Klopp…