«Il est nul, c’est un cataclysme» : C’est le procès de Mbappé sur la chaîne L’Équipe, la star du Real Madrid a trouvé son avocat !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé prend occasionnellement cher dans les médias espagnols lorsque le Real Madrid n’obtient pas les résultats escomptés sur le terrain. Menacé d’une saison blanche après l’élimination en quarts de finale de Ligue des champions, le club merengue est au centre de l’attention sur les plateaux télés des émissions spécialisées et c’est particulièrement le cas de l’attaquant star. Pendant L’Équipe du soir, les esprits se sont échauffés, mais Mbappé peut compter sur son avocat d’un soir : Damien Degorre.

On prend presque les mêmes, puisque Luka Modric et Lucas Vazquez notamment ont quitté le Real Madrid à la dernière intersaison pour quelques arrivées telles que Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ou encore Franco Mastantuono pour ne citer qu’elles. Cependant, le résultat a été le même en Ligue des champions : une nouvelle élimination en quarts de finale de la C1. De quoi passer au bilan dans plusieurs émissions de télévisions que ce soit en Espagne avec El Chiringuito ainsi qu’en France sur L’Equipe du soir. Jeudi, un débat enflammé aux allures de procès s’est déroulé. L’ancien joueur de rugby Eric Blanc est monté en pression sur le cas Kylian Mbappé. « Il est pas nul l’autre ? Il n’a rien. Mais tu ne te rends pas compte, j’ai des amis espagnols. Tu verrais, les mecs sont par terre. Mbappé, c’est un cataclysme de Pérez. Mbappé, ils ne disent pas qu’il a tout coulé, il représente ce qu’il ne faut plus faire. Tu vas voir le nouvel entraîneur qui va arriver, et tu verras ce qui va se passer ».

Le passage de Mbappé au Real est-il déjà un échec ? 🤨



🗨️ E. Blanc : « Il n'a rien ! En Espagne, son recrutement est un cataclysme ! Il représente ce qu'il ne faut plus faire. »



🗨️ D. Degorre : « Le Real n'est pas meilleur sans lui. Il y a une déception mais pas de divorce. »… pic.twitter.com/mufwD7fwrW — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 16, 2026

Damien Degorre enfile le temps d’un débat sa robe d’avocat : «ce qui personnifie l’échec c’est la politique sportive qui est depuis deux ans incohérente» Occupant le rôle de « président » de l’émission du soir sur la chaîne L’Équipe, Damien Degorre a assuré la défense de Kylian Mbappé injustement critiqué à outrance selon lui. « Il y a une déception qui monte parce qu’il est dans l’équipe qui n’a pas gagné et qui reste sur deux saisons blanches. Il ne personnifie pas l’échec ». Eric Blanc le coupe, lâchant un « ah bon ? » surpris. Ce qui n’a pas manqué de faire soupirer le journaliste de L’Équipe qui a tout de même repris son argumentaire. « Ce qui personnifie l’échec c’est la politique sportive qui est depuis deux ans incohérente. Cette incapacité à remplacer des joueurs cadres qui ont été hyper précieux dans les succès du Real (ndlr Madrid). On peut aussi parler des blessures comme celle de Carvajal qui a disparu du paysage. Quand Courtois se blesse, il disparaît du paysage, quand Alaba se blesse l’année dernière, il disparaît du paysage. Ce n’est pas rien. Malgré tout, quand il était absent, le Real a gagné deux ou trois matchs contre des équipes qui n’étaient pas terribles. Tout le monde a dit ‘le Real joue mieux sans Mbappé’. Malgré tout, Arbeloa dès qu’il a pu utiliser Mbappé, il l’a fait jouer, Xabi Alonso pareil. Mais si ton équipe joue mieux sans lui, pourquoi tu le fais jouer ? C’est dommage (ndlr d’un ton sarcastique). Il n’a pas fait des mauvais matchs. Est-ce qu’il y a une déception, oui. Mais un divorce ? Non, on en est pas là ».