Le vestiaire «chamboulé» : Kylian Mbappé a provoqué des «jalousies» au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le Real Madrid avait enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. Après 7 ans au PSG, le Français a donc rejoint le club merengue et avec lui, on s’attendait à beaucoup. Mais voilà que le résultat n’est pas vraiment celui escompté au Real Madrid. Il faut dire que l’arrivée de Mbappé aurait eu quelques effets néfastes dans le vestiaire.

Kylian Mbappé ne l’avait jamais caché : depuis son plus jeune âge, il rêvait de jouer pour le Real Madrid. La Casa Blanca a longtemps tourné autour du Français, mais il aura donc fallu attendre 2024 pour que le mariage se réalise. Après 7 saisons passées à Paris, arrivé au terme de son contrat, Mbappé a fait ses valises pour rejoindre la capitale espagnole. Il a ainsi intégré le vestiaire merengue, débarquant aux côtés de Vinicius Jr, Jude Bellingham et compagnie.

Kylian Mbappé bientôt entraîné par José Mourinho ? L’information de la presse espagnole qu’on n'a pas vu venir https://t.co/2p49sbQHTt — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« Ça a suscité forcément des jalousies » Malgré cette arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’y arrive pas. Alors que l’équipe espagnole était au sommet de l’Europe avant son arrivée, ça ne l’est aujourd’hui clairement plus. Faut-il alors voir un lien de cause à effet entre le recrutement de Mbappé et la chute libre de la Casa Blanca ? C’est une possibilité étant donné que le recrutement de l’ex-joueur du PSG aurait chamboulé complètement le vestiaire du Real Madrid. Pour L’Equipe de Greg, Antoine Simonneau a expliqué : « Il y a eu une arrivée majeure c’est celle de Kylian Mbappé. Elle a chamboulé la hiérarchie du vestiaire, ça a suscité forcément des jalousies que ce soit en termes de statut, peut-être même de salaire. Et donc ce vestiaire n’avait plus le goût pour la solidarité, pour l’effort, ce qui a fait sa principale force lors de cette saison 2023-2024 où c’était une équipe collective, compacte, qui défendait bien ».