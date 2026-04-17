Le vestiaire «chamboulé» : Kylian Mbappé a provoqué des «jalousies» au Real Madrid

En 2024, le Real Madrid avait enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. Après 7 ans au PSG, le Français a donc rejoint le club merengue et avec lui, on s’attendait à beaucoup. Mais voilà que le résultat n’est pas vraiment celui escompté au Real Madrid. Il faut dire que l’arrivée de Mbappé aurait eu quelques effets néfastes dans le vestiaire.
Kylian Mbappé ne l’avait jamais caché : depuis son plus jeune âge, il rêvait de jouer pour le Real Madrid. La Casa Blanca a longtemps tourné autour du Français, mais il aura donc fallu attendre 2024 pour que le mariage se réalise. Après 7 saisons passées à Paris, arrivé au terme de son contrat, Mbappé a fait ses valises pour rejoindre la capitale espagnole. Il a ainsi intégré le vestiaire merengue, débarquant aux côtés de Vinicius Jr, Jude Bellingham et compagnie.
« Ça a suscité forcément des jalousies »
Malgré cette arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid n’y arrive pas. Alors que l’équipe espagnole était au sommet de l’Europe avant son arrivée, ça ne l’est aujourd’hui clairement plus. Faut-il alors voir un lien de cause à effet entre le recrutement de Mbappé et la chute libre de la Casa Blanca ? C’est une possibilité étant donné que le recrutement de l’ex-joueur du PSG aurait chamboulé complètement le vestiaire du Real Madrid. Pour L’Equipe de Greg, Antoine Simonneau a expliqué : « Il y a eu une arrivée majeure c’est celle de Kylian Mbappé. Elle a chamboulé la hiérarchie du vestiaire, ça a suscité forcément des jalousies que ce soit en termes de statut, peut-être même de salaire. Et donc ce vestiaire n’avait plus le goût pour la solidarité, pour l’effort, ce qui a fait sa principale force lors de cette saison 2023-2024 où c’était une équipe collective, compacte, qui défendait bien ».
Une cohabitation impossible entre les stars ?
Le Real Madrid n’est plus cette équipe dominante qu’elle était avant l’arrivée de Kylian Mbappé. Ayant remporté la Ligue des Champions sans le Français, la Casa Blanca a perdu de sa superbe depuis qu’il est arrivé. Et cela ne serait donc pas un hasard. De nombreuses questions se posent d’ailleurs sur la cohabitation entre Mbappé et les autres stars de l’équipe comme Vinicius Jr et Jude Bellingham. A voir maintenant si une solution sera trouvée pour que ces joueurs puissent jouer ensemble. Un problème qui devrait être confié au prochain entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa étant annoncé sur la sellette.