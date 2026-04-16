«Il a trop parlé» : Mohamed Henni règle ses comptes avec Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid

A 27 ans, Kylian Mbappé devra encore attendre avant d’espérer remporter la Ligue des champions. Mercredi, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich (2-3), et ce malgré un but de l’attaquant français. Un résultat qui a fait réagir l’influenceur Mohamed Henni sur les réseaux sociaux…
Le Real Madrid ne verra pas les demi-finales de la Ligue des champions. Battue à l’aller par le Bayern Munich (1-2), la bande à Kylian Mbappé s’est de nouveau inclinée en Bavière mercredi soir (3-4) et se dirige vers une saison blanche, alors que le FC Barcelone, leader de la Liga, possède neuf points d’avance sur son rival merengue. Une contreperformance qui a fait réagir Mohamed Henni sur les réseaux sociaux.
« Mbaparle, il a trop parlé »
« Voilà où on en est les gars, le Real Madrid est éliminé, c’est incroyable. Je n’y crois pas. Que va dire Kylian Mbappé maintenant ? », s’est interrogé l’influenceur fan de l’OM et sympathisant du Real Madrid. Comme au PSG, il va déclarer ‘le Real Madrid, on n’a pas une équipe bâtie pour la Ligue des champions’. Il va dire ça les gars. Je vous rappelle qu’au PSG, Mbappé avait fait la fameuse déclaration, ‘si mon avenir était lié à la Ligue des champions, je ne serais pas au PSG, je serais parti très très loin’. Mais là, ce n’est pas la même chose qu’il va dire, il va dire que si son avenir était lié à la Ligue des champions, il serait resté au PSG, il ne serait pas parti très très loin. Voilà ce qu’il va déclarer maintenant. Il doit revenir sur ses paroles. Mbaparle. Il a trop parlé, voilà pourquoi on s’en prend à lui. »
« C’est le karma de Mbappé qui lui retombe dessus »
Ces dernières heures, la fameuse déclaration de Kylian Mbappé datant de mars 2023 est en effet ressortie sur les réseaux sociaux. « Si j'avais lié mon avenir à la Ligue des champions, et sans manquer de respect au PSG, je serais parti très loin », avait-il lancé quelques mois après sa prolongation.
« Il avait aussi fait le malin la saison dernière devant un journaliste, qui lui avait dit qu’il faisait une saison blanche, il a dit ‘quoi, saison blanche, t’es sûr ?’ Oui, saison blanche ! La Maison Blanche, la saison blanche en fait, a surenchéri Mohamed Henni sur TikTok. Le football, il a changé. Le Real Madrid, il a changé aussi. Ils ne gagnent plus rien, même la Coupe du Roi, ils n’arrivent plus à la gagner. C’est incroyable. Bien sûr, on connaît Mbappé. Là, tout le monde s’en prend à Camavinga. Bon, même s’il a vraiment déconné, là c’est pas Cama, c’est karma, c’est le karma de Mbappé qui lui retombe dessus. Cette phrase, ‘si mon avenir était lié à la Ligue des champions, je serais resté au PSG, je serais pas parti très très loin’, il doit rectifier. »