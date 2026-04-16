«Il a trop parlé» : Mohamed Henni règle ses comptes avec Kylian Mbappé après l’élimination du Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 27 ans, Kylian Mbappé devra encore attendre avant d’espérer remporter la Ligue des champions. Mercredi, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse du Bayern Munich (2-3), et ce malgré un but de l’attaquant français. Un résultat qui a fait réagir l’influenceur Mohamed Henni sur les réseaux sociaux…

Le Real Madrid ne verra pas les demi-finales de la Ligue des champions. Battue à l’aller par le Bayern Munich (1-2), la bande à Kylian Mbappé s’est de nouveau inclinée en Bavière mercredi soir (3-4) et se dirige vers une saison blanche, alors que le FC Barcelone, leader de la Liga, possède neuf points d’avance sur son rival merengue. Une contreperformance qui a fait réagir Mohamed Henni sur les réseaux sociaux.

Le pressing de Mohamed henni sur Mbappe 🤣🤣🤣🇨🇷🫵🫵 pic.twitter.com/19PL8Ow69f — Pachito 🇨🇷 (@plumedezidane) April 16, 2026

« Mbaparle, il a trop parlé » « Voilà où on en est les gars, le Real Madrid est éliminé, c’est incroyable. Je n’y crois pas. Que va dire Kylian Mbappé maintenant ? », s’est interrogé l’influenceur fan de l’OM et sympathisant du Real Madrid. Comme au PSG, il va déclarer ‘le Real Madrid, on n’a pas une équipe bâtie pour la Ligue des champions’. Il va dire ça les gars. Je vous rappelle qu’au PSG, Mbappé avait fait la fameuse déclaration, ‘si mon avenir était lié à la Ligue des champions, je ne serais pas au PSG, je serais parti très très loin’. Mais là, ce n’est pas la même chose qu’il va dire, il va dire que si son avenir était lié à la Ligue des champions, il serait resté au PSG, il ne serait pas parti très très loin. Voilà ce qu’il va déclarer maintenant. Il doit revenir sur ses paroles. Mbaparle. Il a trop parlé, voilà pourquoi on s’en prend à lui. »