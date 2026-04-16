Une première historique pour le Real Madrid… et ça implique Kylian Mbappé

Le Real Madrid s’est incliné face au Bayern Munich (4-3) ce mercredi soir et ne verra pas les demi-finales de la Ligue des champions. Au coup d’envoi de la rencontre, aucun joueur espagnol ne figurait dans le onze merengue, une première dans l’histoire du club en C1.
Le Real Madrid ne remportera pas de trophée cette saison. Déjà distancés en Liga, avec neuf points de retard sur le FC Barcelone, les hommes d’Alvaro Arbeloa se sont inclinés sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi soir et voient donc leur chemin en Ligue des champions s’arrêter dès les quarts de finale. Pour ce match, l’entraîneur du Real Madrid avait opté pour un onze qui restera dans l’histoire.
Aucun joueur espagnol au coup d’envoi, c’est une première
Avec Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr et Kylian Mbappé, Alvaro Arbeloa a aligné un onze sans aucun joueur espagnol, et ce pour la première fois de l’histoire du club en Ligue des champions comme l’a relevé Stats du Foot sur son compte X.
« On a un écusson à défendre »
Après la rencontre, Alvaro Arbeloa a regretté l’issue de cette double confrontation face au Bayern Munich. « Ça a été un grand match de mes joueurs, je suis triste pour eux, pour les efforts qu’ils ont faits, pour les supporters madrilènes qui sont venus et ceux qui ont regardé depuis chez eux. Ça me fait mal parce que le Real Madrid ne va pas gagner la seizième cette année, mais on rentre à Madrid avec notre fierté parce qu’ils ont tout donné, a confié l’entraîneur merengue, rapporté par Real-France. Il faut continuer, c’est le Real Madrid. Le championnat est très compliqué, mais même le jour où ce sera terminé, il faudra continuer à se battre jusqu’à la dernière journée, on a un écusson à défendre. »