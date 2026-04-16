Une première historique pour le Real Madrid… et ça implique Kylian Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid s’est incliné face au Bayern Munich (4-3) ce mercredi soir et ne verra pas les demi-finales de la Ligue des champions. Au coup d’envoi de la rencontre, aucun joueur espagnol ne figurait dans le onze merengue, une première dans l’histoire du club en C1.

Le Real Madrid ne remportera pas de trophée cette saison. Déjà distancés en Liga, avec neuf points de retard sur le FC Barcelone, les hommes d’Alvaro Arbeloa se sont inclinés sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi soir et voient donc leur chemin en Ligue des champions s’arrêter dès les quarts de finale. Pour ce match, l’entraîneur du Real Madrid avait opté pour un onze qui restera dans l’histoire.

Mercato : Le PSG et le Real Madrid se disputent un ancien joueur de Ligue 1 https://t.co/f1x7oCdKJ2 — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

Aucun joueur espagnol au coup d’envoi, c’est une première Avec Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Vinicius Jr et Kylian Mbappé, Alvaro Arbeloa a aligné un onze sans aucun joueur espagnol, et ce pour la première fois de l’histoire du club en Ligue des champions comme l’a relevé Stats du Foot sur son compte X.