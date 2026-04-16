«Il n'a jamais joué au football» : En colère, l'entraineur du Real Madrid tacle l'arbitre après l'expulsion de Camavinga !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid a été éliminé par le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. Alors que l'expulsion d'Eduardo Camavinga à la 86ème minute de jeu a été le tournant du match, Alvaro Arbeloa - le coach merengue - a pesté contre la décision de l'arbitre.

Opposé au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a été battu (4-3). En effet, le club bavarois a remporté sa double confrontation face à la Maison-Blanche. Alors que le Real Madrid était parti pour disputer les prolongations ce mercredi soir, la physionomie du match a totalement changé à la 86ème minute de jeu. Ayant écopé d'un deuxième carton jaune - pour avoir gagné du temps après une faute commise - Eduardo Camavinga a été expulsé. Révolté, Alvaro Arbeloa a poussé un coup de gueule après le coup de sifflet final de la rencontre. « Tout était terminé avec ce carton rouge ? C’est évident, on ne peut pas expulser un joueur pour quelque chose comme ça, l’arbitre ne savait même pas qu’il avait déjà un carton et il a gâché une très belle confrontation, très équilibrée, au plus haut niveau, et le match s’est arrêté là », a pesté le coach du Real Madrid, avant d'en rajouter une couche en conférence de presse.

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«Ça ne méritait pas un carton jaune» « Comment va Camavinga ? Et que pense-t-il de l’action ? Personne ne comprend qu’un joueur soit expulsé pour une action comme celle-là. À ce moment-là, l’action est terminée. C’est une décision injuste et on est très touchés. C’est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Je suis très fier de mes joueurs, des supporters. Ça me fait mal, parce que cette année, on ne va pas gagner la seizième. Maintenant, il faut préparer le prochain match. Comment va le vestiaire ? Il est très touché… très touché. Surtout par la manière. Je félicite le Bayern pour sa grande double confrontation, mais on aurait préféré perdre autrement. C’est une expulsion incompréhensible, que personne ne comprend. D’où ce sentiment d’injustice et de colère. Tout le travail et les efforts ont été balayés par une décision comme celle de l’arbitre. Vous pensez vraiment que l’arbitre ne savait pas que c’était le 2ème carton pour Camavinga ? Je pense qu’il a sorti le carton rouge justement pour ça, parce que les joueurs du Bayern ont dû lui rappeler que c’était le deuxième. Mais ça… ça ne méritait pas un carton jaune. Je ne sais pas, soit il n’a jamais joué au football… soit je ne sais pas. Je pense que c’est encore pire s’il ne savait pas qu’il avait déjà un jaune, c'est une double erreur », s'est agacé Alvaro Arbeloa, l'entraineur du Real Madrid.