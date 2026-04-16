Mercato : Son transfert au Real Madrid fait parler, un joueur d’Arsenal lâche déjà sa réponse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a pris la porte mercredi en quarts de finale de Ligue des champions. Au vu de leur retard de 9 points sur le FC Barcelone en Liga, une saison blanche se profile pour la Casa Blanca. Plusieurs rumeurs circulent déjà dans les médias concernant le mercato estival et notamment le transfert de Martin Zubimendi. Le milieu de terrain d’Arsenal a pris la parole.

Depuis le départ à la retraite de Toni Kroos en juin 2024, les dirigeants du Real Madrid ne sont pas encore parvenus à renforcer l’entrejeu afin de combler le vide laissé par le champion du monde 2014. Un an plus tard, ce fut au tour de Luka Modric de mettre les voiles pour l’AC Milan, retirant une option de plus à l’entraîneur du Real Madrid de l’époque, Xabi Alonso depuis remplacé par Alvaro Arbeloa, au milieu de terrain. La presse espagnole évoquait un souhait d’Alonso sur le marché avec le recrutement de Martin Zubimendi à la dernière intersaison.

⭐️ Martín ZUBIMENDI, en DIRECTO, en #ElLarguero



👏💰 "El Atlético es un equipo que ha invertido mucho y un entrenador muy bueno. No me sorprende mucho que estén ahí"



👀 "¿El interés del Madrid? No tengo respuesta... estoy muy centrado y no estoy para esas cosas" pic.twitter.com/miI3NY9AnF — El Larguero (@ellarguero) April 15, 2026

«Je pense que le moment est passé. Je suis très concentré et heureux là où je suis» L’international espagnol qui faisait les beaux jours de la Real Sociedad a finalement été transféré à Arsenal pour 65M€ au grand dam de l’ex-coach du Real Madrid qui n’a vu personne débarquer à la Casa Blanca dans ce secteur de jeu. Et alors que le milieu de terrain des Gunners a été élu homme du match après le nul en quart de finale retour contre le Sporting Lisbonne mercredi (0-0), la Cadena SER l’a interrogé sur les rumeurs qui refont surface au sujet d’un transfert au Real Madrid. « Ouf… Écoute, je n'ai pas de réponse. Je ne me suis pas vraiment penché sur tout ça. Je pense que le moment est passé. Je suis très concentré et heureux là où je suis. J'ai d'autres choses en tête. Je ne suis pas d'humeur à m'occuper de ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, non », a assuré Zubimendi dans l’émission El Larguero.