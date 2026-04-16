Mercato : Son transfert au Real Madrid fait parler, un joueur d’Arsenal lâche déjà sa réponse !

Le Real Madrid a pris la porte mercredi en quarts de finale de Ligue des champions. Au vu de leur retard de 9 points sur le FC Barcelone en Liga, une saison blanche se profile pour la Casa Blanca. Plusieurs rumeurs circulent déjà dans les médias concernant le mercato estival et notamment le transfert de Martin Zubimendi. Le milieu de terrain d’Arsenal a pris la parole.
Depuis le départ à la retraite de Toni Kroos en juin 2024, les dirigeants du Real Madrid ne sont pas encore parvenus à renforcer l’entrejeu afin de combler le vide laissé par le champion du monde 2014. Un an plus tard, ce fut au tour de Luka Modric de mettre les voiles pour l’AC Milan, retirant une option de plus à l’entraîneur du Real Madrid de l’époque, Xabi Alonso depuis remplacé par Alvaro Arbeloa, au milieu de terrain. La presse espagnole évoquait un souhait d’Alonso sur le marché avec le recrutement de Martin Zubimendi à la dernière intersaison.
«Je pense que le moment est passé. Je suis très concentré et heureux là où je suis»
L’international espagnol qui faisait les beaux jours de la Real Sociedad a finalement été transféré à Arsenal pour 65M€ au grand dam de l’ex-coach du Real Madrid qui n’a vu personne débarquer à la Casa Blanca dans ce secteur de jeu. Et alors que le milieu de terrain des Gunners a été élu homme du match après le nul en quart de finale retour contre le Sporting Lisbonne mercredi (0-0), la Cadena SER l’a interrogé sur les rumeurs qui refont surface au sujet d’un transfert au Real Madrid. « Ouf… Écoute, je n'ai pas de réponse. Je ne me suis pas vraiment penché sur tout ça. Je pense que le moment est passé. Je suis très concentré et heureux là où je suis. J'ai d'autres choses en tête. Je ne suis pas d'humeur à m'occuper de ça. Ce n'est pas une mauvaise chose, non », a assuré Zubimendi dans l’émission El Larguero.
Zubimendi intouchable, quel milieu de terrain pour intégrer l’équipe du Real Madrid ?
Martin Zubimendi est sous contrat à Arsenal jusqu’en juin 2030. Ce qui signifie que le Real Madrid aura bien du mal à trouver un terrain d’entente avec les Gunners sur l’indemnité d’un tel transfert. D’autant plus qu’il est considéré comme une pièce-maîtresse du système de son entraîneur Mikel Arteta à Arsenal. Pour ce qui est du mercato d’été, il se pourrait bien que le Real Madrid soit contraint d’aller voir ailleurs dans l’entrejeu. Ces derniers temps, le milieu de Chelsea Enzo Fernandez a révélé qu’il se verrait bien vivre à Madrid, lui valant une sanction sportive chez les Blues. Il est également question dans la presse d’un intérêt pour le Ballon d’or 2024 Rodri ou du joueur de Crystal Palace Adam Wharton.