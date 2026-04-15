Kylian Mbappé est «victime du Real Madrid» ? L'accusation de Pierre Ménès

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, ce n'est pas la joie au niveau des résultats dernièrement avec deux défaites et un nul lors des trois dernières sorties merengue. Un but pour la machine à marquer qu'est Kylian Mbappé qui se montre moins décisif ces derniers temps avec le club madrilène, s'attirant un peu plus de critiques dans les médias. Pour Pierre Ménès, elles sont la résultante d'une faiblesse ambiante derrière lui.

Ce mercredi, le Real Madrid est attendu à l'Allianz Arena pour y affronter le Bayern Munich dans le cadre du quart de finale retour de Ligue des champions. L'occasion pour Kylian Mbappé, buteur lors de la première manche au Santiago Bernabeu (1-2), d'éventuellement inverser la tendance en terres ennemies d'un soir. Néanmoins, le numéro 10 du Real Madrid est critiqué ces derniers temps pour ses prestations tant collectives qu'individuelles dans la presse espagnole.

Tenez les footix ! Bonne écoute, si toutefois vous arrivez à aller jusqu'au bout, car c'est bien connu que les cerveaux étriqués ont du mal avec la concentration, plus de 2 minutes de vidéo, ça doit être dur pour vous...🤣 pic.twitter.com/02iAXNSXpd — Stéphanie (@Stephy_1103) April 13, 2026

Toni Kroos : «Le vrai problème est à 30 mètres derrière lui» De quoi permettre à Pierre Ménès de monter au créneau par le biais de sa chaîne YouTube : Pierrot Le Foot lundi. Le tout, en utilisant les propos d'un milieu de terrain iconique du Real Madrid pour défendre son point de vue au sujet de Kylian Mbappé. « Toni Kroos a donné une interview cette semaine où il fracasse le milieu de terrain du Real, il défend Vinicius et derrière il défend Mbappé en disant : " on amène pas un joueur comme ça pour se faire se contenter de miettes, ce n'est pas un ailier qui veut dribbler cinq joueurs à chaque fois. Il a besoin de services, de passes propres rapides et intelligentes. En ce moment, il est isolé et les gens lui feront porter le chapeau alors que le vrai problème est à 30 mètres derrière lui ».