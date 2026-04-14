Kylian Mbappé : Le tacle inattendu lâché par Bertrand Latour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football du monde. Mais voilà que malgré ce statut, l'attaquant de 27 ans ne passe pas au travers des critiques. D'ailleurs, dernièrement, elles sont même assez nombreuses et virulentes à l'encontre de Mbappé. Et même Bertrand Latour n'a pas été tendre avec le capitaine de l'équipe de France.

Au cours des dernières semaines, la presse espagnole s'en est donnée à coeur joie pour critiquer Kylian Mbappé. Ne traversant pas une très bonne période avec le Real Madrid, le Français a ainsi été la cible de nombreuses attaques de l'autre côté des Pyrénées. Mais voilà que dans l'Hexagone également, Mbappé est attaqué. Et au micro de RTL, c'est notamment Bertrand Latour qui s'en est notamment pris à lui.

Kylian Mbappé avec une star du PSG : Bertrand Latour hallucine, «pour moi c’est nul» ! https://t.co/UoZPZAnPoX — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

L'avenir de Deschamps influencé par Mbappé ? Tout est d'abord parti d'un débat sur l'avenir de Didier Deschamps et la possibilité qu'il vienne entraîner le Real Madrid. Interrogé sur un potentiel rôle de Kylian Mbappé dans ce dossier, Gilles Verdez expliquait alors : « Mbappé pourrait-il pousser, inciter Didier Deschamps à aller dans l’aventure ? C’est sûr que oui. Quand il voit ce qu’il se passe au Real, là il y a un coach qui n’est pas à la hauteur de ses ambitions. Ce n’est pas l’entraîneur pour lequel il est venu au Real. Xabi Alonso peut-être pas non plus. Mais quelqu’un comme Deschamps, ça pourrait le rassurer. C’est quand même un gage de crédibilité, de sérieux, d’encadrement, de management. Quelqu’un comme Deschamps peut incarner une institution, plus qu’Arbeloa. Donc je pense que Mbappé serait très favorable. Et Tchouaméni aussi ».