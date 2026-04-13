«Il n'y a que Dieu qui sait» : L'aveu de Kylian Mbappé sur sa vie privée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre ses saisons en club et les compétitions internationales avec l'équipe de France, sans oublier ses activités caritatives et associatives, Kylian Mbappé mène une vie bien remplie. Y a-t-il de la place pour former une vie de famille privilégiée ? Dernièrement, il s'est livré sur cet aspect familial pendant l'émission du Bridge.

Kylian Mbappé se trouve dans la 10ème année de sa carrière professionnelle entamée à Monaco déjà bien garnie depuis. Entre titres de champions de France avec l'ASM puis le PSG sans oublier les coupes nationales et continentales avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. En sélection, dès la participation à sa première compétition, Mbappé a été sacré champion du monde en Russie en 2018 l'année de ses 20 ans.

«C'est quand les enfants ?» Pour ce qui relève de sa vie privée, Kylian Mbappé révélait en interview avec Mouloud Achour pour Clique en décembre 2024 avoir déjà été amoureux, ne pas l'être à ce moment précis. Un an et demi plus tard, la star du Real Madrid a participé à l'émission de son coéquipier Aurélien Tchouaméni : The Bridge. Entre temps, le capitaine de l'équipe a commencé à fréquenter Ester Exposito, actrice espagnole ayant notamment apparue dans la série Elite. Et maintenant ? A bientôt 28 ans, Mbappé va-t-il se focaliser sur une vie de famille ? Donel Jack'sman a posé la question fatidique à Aurélien Tchouaméni après avoir entendu Achraf Hakimi, assis sur le canapé à côté de Kylian Mbappé, parler de sa vie de papa : « C'est quand les enfants ? »