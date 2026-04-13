Kylian Mbappé est critiqué en Espagne : Une ancienne star du Real Madrid lui fait une promesse !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses critiques en Espagne. Les prestations du capitaine de l’équipe de France sont jugées insatisfaisantes en ce moment au Real Madrid. Un ancien joueur vedette du club madrilène lui a toutefois fait une promesse pour la suite de son aventure dans la capitale espagnole.

Kylian Mbappé commence à agacer en Espagne. Ce vendredi, le Real Madrid a été tenu en échec par Gérone (1-1). Et le capitaine de l’équipe de France ne s’est pas vraiment montré sous son meilleur jour. De ce fait, et comme depuis quelques jours maintenant, l’attaquant de 27 ans a été vivement critiqué en Espagne. Une ancienne star de la Casa Blanca est néanmoins montée au créneau et a même fait une promesse au champion du monde 2018.

Kylian Mbappé a fini en sang : Les dernières informations de la presse espagnole https://t.co/1sqrO0LDai — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

«Je pense qu'un grand joueur mérite une Ligue des champions» « Le débat sur les statistiques personnelles énormes de Mbappé et ses équipes qui ne gagnent pas ? (soupir) C'est difficile à dire, il part du PSG, le PSG gagne. Il joue pour la France, elle a gagné aussi donc ce n'est pas qu'un problème avec lui. Pour le connaître un peu, il doit continuer à faire ce qu'il fait, marquer des buts et nous donner du plaisir aussi, que l'équipe le soutienne, fasse plus. Je pense qu'un grand joueur mérite une Ligue des champions, voire deux. C'est pour ça qu'il est dans ce club, et je pense qu'elle va arriver » a en effet lancé Eden Hazard au micro du Canal Football Club sur Canal +.