Deschamps au Real Madrid : Le débat enflammé sur RMC

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la grosse information de cette fin de semaine. Alors qu'il se trouve en pleine préparation de sa quatrième Coupe du monde et dernière compétition dans son costume de sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps est annoncé du côté du Real Madrid pour la saison prochaine. Une rumeur qui a donné lieu à un débat entre plusieurs parties sur RMC.

Didier Deschamps va-t-il poursuivre sa collaboration entamée en 2017 avec Kylian Mbappé non pas en équipe de France, mais au Real Madrid à compter de la saison prochaine ? D'après les informations transmises par RMC Sport vendredi, le profil du sélectionneur des Bleus serait une option prise en considération de l'autre côté des Pyrénées, lui qui rendra son tablier de patron de la sélection tricolore après la Coupe du monde 2026.

Deschamps et le Real Madrid, une évidence ?@ccessieux06 : "Il va devoir disputer une Coupe du Monde avec la France. Comment peut-il amener l'équipe de France sur le toit du monde et préparer la saison du Real ? Passer d'une sélection au Real...Pas une bonne idée." pic.twitter.com/xX6dKMFaCh — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 11, 2026

«Comment tu veux préparer la saison avec le Real Madrid et en même temps amener l'équipe de France sur le toit du monde» Deschamps au Real Madrid, est-ce une bonne idée ? Pas vraiment du point de vue de Christophe Cessieux. Le journaliste de RMC a profité de l'émission des Grandes Gueules du Sport ce samedi matin pour évoquer son ressenti sur la rumeur Deschamps à la Casa Blanca. « Je ne suis pas convaincu que ce soit une super bonne idée pour lui. Il y a deux raisons à ça, notamment le timing, la première c'est qu'il va devoir disputer une phase finale de Coupe du monde avec l'équipe de France qui va l'amener très loin dans la (pré) saison : 19 juillet pour la finale. Comment tu veux préparer la saison avec le Real Madrid et en même temps amener l'équipe de France sur le toit du monde, ça me semble un peu compliqué et tu partirais en te tirant déjà une balle dans le pied ».

«Il y a aussi le changement total, on rappelle que Deschamps travaille en gros trois mois dans l'année en tant que sélectionneur» Après quatorze années dans la peau d'un sélectionneur, le retour au quotidien de club et qui plus est dans l'atmosphère pesante du Real Madrid serait une transition trop problématique pour Didier Deschamps d'après Christophe Cessieux. « Il y a aussi le changement total, on rappelle que Deschamps travaille en gros trois mois dans l'année en tant que sélectionneur. Il met les pieds dans les chaussons dans sa maison au-dessus de la Méditéranée, il travaille relax. Par rapport à l'entraîneur d'un grand club, c'est peanuts », une prise de position qui a fait réagir sur le plateau et notamment Denis Charvet qui estime qu'en sa qualité de sélectionneur, il est toujours en supervision sur les terrains.