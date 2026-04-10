Deschamps sur le banc du Real Madrid : Le gros coup est validé par ce célèbre consultant

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2012, Didier Deschamps s'apprête à disputer la dernière grande compétition à la tête des Bleus. L'ancien entraîneur de l'OM n'a pas fermé la porte à un avenir sur le banc d'une autre équipe et ce vendredi, RMC Sport dévoile qu'il fait partie des noms cités pour atterrir au Real Madrid. Une option qui semble plaire à un consultant bien connu.

Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps a déjà annoncé qu'il laissera sa place à l'issue de la Coupe du monde 2026, quel que soit le résultat. A 57 ans, on pourrait penser qu'il ferait une pause dans sa carrière d'entraîneur voire qu'il arrêterait, lui qui a n'a quasiment pas connu d'interruption depuis qu'il est joueur. Au vu de son expérience et de sa qualité, il pourrait être ciblé par beaucoup de grands clubs et le Real Madrid semble déjà se pencher sur le dossier.

L'avenir de Didier Deschamps réglé grâce à... Kylian Mbappé ? https://t.co/wdfBL9MbnW — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Deschamps au Real Madrid, une bonne idée ? En difficulté pour trouver un entraîneur capable de redresser la barre cette saison, le Real Madrid pourrait changer encore une fois de nom. Ainsi, Didier Deschamps apparaît comme une option crédible, le Français pouvant prétendre à rejoindre n'importe quel club. « Didier va avoir l’embarras du choix. Je pense que tous les clubs et toutes les nations de haut niveau qui sont à la recherche d’un entraîneur seront intéressés obligatoirement par Didier Deschamps » réagit d'abord Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC.