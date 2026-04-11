Du jamais vu pour Kylian Mbappé, ça risque de coûter cher au Real Madrid...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Décidément, le Real Madrid ne parvient pas à rester dans le sillage du FC Barcelone dans la course au titre en Liga. La faute à une défaite face à Majorque (1-2) la semaine dernière et un match nul concédé contre Gérone vendredi (1-1). Une disette qui est bien étrangère à Kylian Mbappé a d'ailleurs été relevée à l'issue de la rencontre...

Depuis son retour à la compétition acté une fois que son entorse au genou s'est résorbée, Kylian Mbappé n'y arrive tout simplement pas. Certes, l'insatiable buteur du Real Madrid a fini par trouver la faille face à Manuel Neuer mardi soir dans le quart de finale aller de Ligue des champions au Santiago Bernabeu contre le Bayern Munich grâce à une passe décisive lumineuse de Trent Alexander-Arnold après avoir butté à plusieurs reprises sur le dernier rempart munichois (1-2). Il est également vrai que le capitaine de l'équipe de France a su tromper Ederson en mars dernier à Boston lors de l'amical opposant la France et le Brésil (2-1).

Kylian Mbappé n'a pas marqué lors de 4 matchs consécutifs en Liga pour la 1ère fois de sa carrière.



Le Real Madrid n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs officiels lorsque le joueur français a été titularisé (1 nul, 3 défaites). #RealMadridGirona — Stats Foot (@Statsdufoot) April 10, 2026

Kylian Mbappé muet depuis quatre matchs en Liga, c'est une première pour lui au Real Madrid ! Cependant, ce n'est pas la même chanson en Liga. Avec quatre matchs à son compteur depuis son retour de blessure dans l'élite du football espagnol, dont les deux derniers en date en tant que titulaire, Kylian Mbappé ne parvient pas à faire trembler les filets à nouveau en championnat. Une « disette » à son échelle tant il a habitué son monde à constamment marquer. Et pour cause, depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2024, il n'avait tout simplement jamais connu un tel manque de réalisme dans le championnat espagnol aussi longtemps selon Stats du Foot, à savoir quatre matchs de suite de Liga.