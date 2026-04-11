Du jamais vu pour Kylian Mbappé, ça risque de coûter cher au Real Madrid...

Décidément, le Real Madrid ne parvient pas à rester dans le sillage du FC Barcelone dans la course au titre en Liga. La faute à une défaite face à Majorque (1-2) la semaine dernière et un match nul concédé contre Gérone vendredi (1-1). Une disette qui est bien étrangère à Kylian Mbappé a d'ailleurs été relevée à l'issue de la rencontre...
Depuis son retour à la compétition acté une fois que son entorse au genou s'est résorbée, Kylian Mbappé n'y arrive tout simplement pas. Certes, l'insatiable buteur du Real Madrid a fini par trouver la faille face à Manuel Neuer mardi soir dans le quart de finale aller de Ligue des champions au Santiago Bernabeu contre le Bayern Munich grâce à une passe décisive lumineuse de Trent Alexander-Arnold après avoir butté à plusieurs reprises sur le dernier rempart munichois (1-2). Il est également vrai que le capitaine de l'équipe de France a su tromper Ederson en mars dernier à Boston lors de l'amical opposant la France et le Brésil (2-1).
Kylian Mbappé muet depuis quatre matchs en Liga, c'est une première pour lui au Real Madrid !
Cependant, ce n'est pas la même chanson en Liga. Avec quatre matchs à son compteur depuis son retour de blessure dans l'élite du football espagnol, dont les deux derniers en date en tant que titulaire, Kylian Mbappé ne parvient pas à faire trembler les filets à nouveau en championnat. Une « disette » à son échelle tant il a habitué son monde à constamment marquer. Et pour cause, depuis sa signature au Real Madrid à l'été 2024, il n'avait tout simplement jamais connu un tel manque de réalisme dans le championnat espagnol aussi longtemps selon Stats du Foot, à savoir quatre matchs de suite de Liga.
Un nul qui plombe un peu plus le Real Madrid dans la course au titre face au FC Barcelone
Du jamais vu donc pour Kylian Mbappé avec la mythique tunique merengue. Il se pourrait bien que son but ait manqué vendredi soir pendant l'opposition entre Gérone et le Real Madrid au Santiago Bernabeu puisque le match s'est soldé par un nul : un but partout, qui pourrait avoir de lourdes conséquences dans le sprint final de la Liga. Désormais, comptant par ailleurs un match en plus que son éternel rival du FC Barcelone, le Real Madrid accuse six points de retard sur le leader du championnat. Les Barcelonais pourraient même creuser l'écart ce samedi à 18h30 avec la réception de l'Espanyol Barcelone. Comme la saison passée, le Real Madrid verrait alors le Barça soulever la Liga, à l'instar de la Supercoupe d'Espagne il y a quelques mois de cela...