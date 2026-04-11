Mercato - PSG : Kylian Mbappé encore taclé, cette signature avec Paris a été «une catastrophe»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à Real Madrid, Kylian Mbappé aurait passé 7 ans de sa carrière sous le maillot du PSG. Recruté en 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’attaquant français sera resté jusqu’en 2024 au sein de la capitale française. Mais voilà que ça ne s’est pas très bien terminé entre Mbappé et le club parisien. Aujourd’hui encore, des critiques apparaissent à l’encontre du Madrilène.

Joueur du PSG pendant 7 ans, Kylian Mbappé aura donc fini par quitter le club de la capitale en 2024 pour rejoindre le Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat à Paris, le Français avait estimé que le moment était enfin venu pour lui de réaliser son rêve et de rejoindre la Casa Blanca. Un départ qui aurait toutefois pu arriver avant. En effet, dès 2022, Mbappé était en fin de contrat au PSG et on l’annonçait alors au Real Madrid. Mais voilà qu’au terme d’un pressing du Qatar qui a mis les petits plats dans les grands, le capitaine des Bleus avait fini par prolonger.

Kylian Mbappé - Son salaire révélé dans la presse : Le tacle lâché par un journaliste https://t.co/XdoyBO6xyA — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Il l’a fait que d’un point de vue financier et pas autre chose » En 2022, Kylian Mbappé prolongeait donc à la surprise générale son contrat avec le PSG. Une signature qui vaut aujourd’hui encore des critiques à celui qui est au Real Madrid. En effet, au micro de RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a lâché à propos de Mbappé : « Sur le PSG, vous savez ce que j’en pense de son départ et de sa dernière année. Je trouve même que sa prolongation de deux ans, avant qu’il parte, c’était une catastrophe. Il l’a fait que d’un point de vue financier et pas autre chose. Ça a changé un peu son comportement ».