Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une nouvelle ère à l’OM. Quelques heures après l’instauration du nouvel écusson de l’Olympique d Marseille, Frank McCourt a convoqué une conférence de presse exceptionnelle ce vendredi dans l’optique de présenter le nouveau président du club marseillais en annonçant au passage un départ important dans l’institution.

L’Olympique de Marseille connaît une saison particulièrement mouvementée. Et, à la surprise générale, beaucoup plus sur le plan institutionnel que sportif. Certes, l’objectif des 1/16èmes de finale de la Ligue des champions n’a pas été rempli. Il est également vrai que l’OM n’a pas pu aller titiller le PSG pour le titre de champion de France ni protéger la place de dauphin au classement comme ce fut le cas la saison dernière. Et alors que le Paris Saint-Germain a été prématurément éliminé de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille a pris la porte en quart de finale alors que la coupe nationale avait été un objectif.

🚨Frank McCourt : “Peu de personnes sont capables de reprendre un club avec l’ambition de jouer la LDC comme l’OM. J’ai envie d’être le propriétaire de l’OM le plus longtemps possible, mais on verra ce que l’avenir nous réserve et ce qui sera le mieux pour le club.” #TeamOM pic.twitter.com/j6ovk8ytiG — InformaTreize (@InformaTreize) April 10, 2026

C’est officiel : L’OM tient enfin son nouveau président, mais ce n’est pas tout Des mouvements ont été opérés tant au niveau du staff technique avec le départ de l’entraîneur Roberto De Zerbi remplacé par Habib Beye. Ce vendredi, Stéphane Richard est officiellement devenu le président de l’OM qui a mis fin à l’intérim d’Alban Juster succédant ainsi à Pablo Longoria. En février dernier, Medhi Benatia, en sa qualité de directeur du football, avait déposé sa démission et officialisé son départ de l’Olympique de Marseille par le biais de ses réseaux sociaux avant que Frank McCourt ne le persuade de reporter son départ en lui confiant plus de responsabilités dans le secteur sportif.