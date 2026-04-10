Mercato - PSG : Nouveau craquage à 115M€, un attaquant va débarquer à Paris ?

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG devrait se montrer actif et considérablement modifier son effectif. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène à un attaquant de Premier League. La concurrence sera toutefois forte pour le champion de France, car plusieurs équipes sont intéressées et le transfert pourrait se négocier contre un chèque de 115M€.

La fin de saison du PSG s’annonce particulièrement palpitante. Le club de la capitale est encore engagé dans deux compétitions et il y a de bons espoirs pour qu’ils aillent au bout à chaque fois. Mercredi soir, les Parisiens se sont d’ailleurs imposés en quart de finale aller de C1 face à Liverpool (2-0) et sont donc largement favoris en vue du retour qui se déroulera à Anfield (14 avril). Pour ce qui est du championnat, les partenaires d’Ousmane Dembélé possèdent quatre points d’avance sur le RC Lens, avec un match en moins.

« Le PSG peut 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔𝗜̂𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦𝗛𝗜𝗣. 🥶 » 🗣️



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Le PSG suit un attaquant de Premier League Une fois que le PSG aura terminé sa saison, le terrain de chasse de Luis Campos s'ouvrira : le mercato estival. Le conseiller football du club de la capitale a toutefois déjà commencé à travailler et certaines pistes parisiennes ont déjà été dévoilées dans la presse. Après Enzo Fernandez, le champion de France aurait dans son viseur un autre joueur de Premier League et il s’agirait de Morgan Rogers, selon les informations de The Telegraph.