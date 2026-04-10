Mercato - PSG : Nouveau craquage à 115M€, un attaquant va débarquer à Paris ?

Lors du mercato estival, le PSG devrait se montrer actif et considérablement modifier son effectif. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène à un attaquant de Premier League. La concurrence sera toutefois forte pour le champion de France, car plusieurs équipes sont intéressées et le transfert pourrait se négocier contre un chèque de 115M€.
La fin de saison du PSG s’annonce particulièrement palpitante. Le club de la capitale est encore engagé dans deux compétitions et il y a de bons espoirs pour qu’ils aillent au bout à chaque fois. Mercredi soir, les Parisiens se sont d’ailleurs imposés en quart de finale aller de C1 face à Liverpool (2-0) et sont donc largement favoris en vue du retour qui se déroulera à Anfield (14 avril). Pour ce qui est du championnat, les partenaires d’Ousmane Dembélé possèdent quatre points d’avance sur le RC Lens, avec un match en moins.
Le PSG suit un attaquant de Premier League
Une fois que le PSG aura terminé sa saison, le terrain de chasse de Luis Campos s'ouvrira : le mercato estival. Le conseiller football du club de la capitale a toutefois déjà commencé à travailler et certaines pistes parisiennes ont déjà été dévoilées dans la presse. Après Enzo Fernandez, le champion de France aurait dans son viseur un autre joueur de Premier League et il s’agirait de Morgan Rogers, selon les informations de The Telegraph.
115M€ pour Rogers ?
Âgé de 23 ans, Morgan Rogers évolue depuis 2024 à Aston Villa et cette saison il a inscrit dix buts tout en délivrant sept passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. L’attaquant est donc devenu une valeur sûre de Premier League et il ne serait pas fermé à un départ cet été. Toutefois un transfert de l’international anglais coutera cher, car les Villans pourraient le laisser partir contre un chèque de 115M€, toujours selon The Telegraph. Le PSG devra donc débourser une grosse somme, mais également déjouer la concurrence féroce car Manchester United, Arsenal, Chelsea et le Bayern Munich seraient également sur le dossier et les Red Devils seraient d’ailleurs pour le moment favoris. Affaire à suivre…