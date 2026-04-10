Mercato - Un champion du monde à l’OM : Ce transfert n’est «pas d’actualité» !  

Habitué à être très actif sur le marché des transferts, l’OM devrait à nouveau l’être cet été. Alors qu’un nouveau cycle va débuter avec le président et le directeur sportif qui vont arriver à Marseille, ça va bouger dans l’effectif d’Habib Beye, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Une annonce est d’ailleurs tombée concernant la future présence d’un champion du monde à l’OM.
Si la saison n’est pas encore terminée, l’avenir de certains joueurs de l’OM fait déjà parler aujourd’hui. Ça vaut surtout pour ceux qui sont actuellement prêtés au sein du club phocéen. Certains regards se tournent ainsi vers Benjamin Pavard, cédé par l’Inter Milan l’été dernier avec une option d’achat de 15M€. Alors que la saison du champion du monde 2018 est décevante à Marseille, la tendance est à ce que Pavard ne continue pas sur la Canebière.
Pavard vendu à moins de 15M€ ?
A l’occasion du podcast After Marseille, Florent Germain s’est prononcé sur le cas Benjamin Pavard. Et dans un premier temps, le journaliste de RMC a confirmé l’information selon laquelle l'Inter Milan envisageait de faire baisser le prix du Français : « Il y a des rumeurs. Est-ce que c’est lié à notre papier sur RMC Sport ? Des rumeurs venant d’Italie et je le confirme que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15M€ c’est le monde de l'option mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins ».
« Ce n'est pas d'actualité aujourd’hui »
L’OM aurait donc la possibilité d’avoir Benjamin Pavard pour moins que 15M€. De quoi intéresser le club phocéen ? Pas sûr. En effet, Florent Germain a ensuite expliqué : « Mais ce n’est pas d’actualité du côté de l'OM. L'OM considère jusqu’à preuve du contraire que Pavard a échoué et qu’on ne peut pas compter sur lui. Il a aussi un salaire assez élevé. Malgré les rumeurs en Italie disant que l’OM allait peut-être faire l’effort et proposer une somme, ce n'est pas d'actualité aujourd’hui ».