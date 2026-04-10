Mercato - Un champion du monde à l’OM : Ce transfert n’est «pas d’actualité» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Habitué à être très actif sur le marché des transferts, l’OM devrait à nouveau l’être cet été. Alors qu’un nouveau cycle va débuter avec le président et le directeur sportif qui vont arriver à Marseille, ça va bouger dans l’effectif d’Habib Beye, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. Une annonce est d’ailleurs tombée concernant la future présence d’un champion du monde à l’OM.

Si la saison n’est pas encore terminée, l’avenir de certains joueurs de l’OM fait déjà parler aujourd’hui. Ça vaut surtout pour ceux qui sont actuellement prêtés au sein du club phocéen. Certains regards se tournent ainsi vers Benjamin Pavard, cédé par l’Inter Milan l’été dernier avec une option d’achat de 15M€. Alors que la saison du champion du monde 2018 est décevante à Marseille, la tendance est à ce que Pavard ne continue pas sur la Canebière.

OM : La surprise signée Frank McCourt, des annonces vont tomber ? https://t.co/NPmHah6jrt — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Pavard vendu à moins de 15M€ ? A l’occasion du podcast After Marseille, Florent Germain s’est prononcé sur le cas Benjamin Pavard. Et dans un premier temps, le journaliste de RMC a confirmé l’information selon laquelle l'Inter Milan envisageait de faire baisser le prix du Français : « Il y a des rumeurs. Est-ce que c’est lié à notre papier sur RMC Sport ? Des rumeurs venant d’Italie et je le confirme que l’Inter aurait été prêt à baisser le prix. 15M€ c’est le monde de l'option mais vu la saison de Pavard, tu peux négocier et l’avoir à beaucoup moins ».