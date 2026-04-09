McCourt a tranché : Le nom du futur président de l'OM a fuité, et c'est une surprise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, Frank McCourt sera présent au stade Vélodrome pour tenir une conférence de presse dont le motif n’a pas été précisé. L’homme d’affaires américain pourrait révéler le nom du futur président de l’Olympique de Marseille selon les informations de La Provence, qui a divulgué son identité à la veille de cette prise de parole.

La saison mouvementée de l’Olympique de Marseille a notamment été marquée par le départ de Pablo Longoria, à la tête du club depuis 2021. Alban Juster a été nommé président du directoire par intérim en attendant l’arrivée d’un successeur. Interrogé il y a quelques jours par le JDD, Frank McCourt avait indiqué qu’il souhaitait régler la question de la gouvernance du club avant la fin de la saison, dressant un portrait-robot de l’heureux élu. « Ma préférence va à quelqu'un qui connait bien la France et Marseille car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club », avait expliqué le propriétaire de l’OM, désireux d’engager « un manager d'envergure et expérimenté ».

Info La Provence : le nouveau président de l’OM sera Stéphane Richard.https://t.co/OzQgUzGKDr — Alexandre Jacquin (@AJac13) April 9, 2026

Le futur président de l’OM devrait être… Plusieurs noms avait circulé, dont ceux de Mohamed Bouhafsi, Pauline Gamerre, Richard Teyssier, Nicolas de Tavernost, Cyril Linette ou encore Guillaume Cerutti, mais Frank McCourt semble avoir finalement opté pour un autre profil qui n’avait pas fuité jusqu’à présent. Ce jeudi soir, à la veille d’une conférence de presse tenue par le propriétaire de l’OM, La Provence annonce que Stéphane Richard va succéder à Pablo Longoria.