OM : La surprise signée Frank McCourt, des annonces vont tomber ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Surprise à l’OM ! Alors que le club phocéen connaît une saison très mouvementée, et s’apprête encore à vivre de gros changements dans son organigramme notamment, Frank McCourt sera à Marseille ce vendredi pour prendre la parole devant les journalistes. Une conférence de presse qui n’était pas prévue…

L’actualité ne manque pas du côté de l’Olympique de Marseille, qui vient d’annoncer un nouveau logo loin de faire l’unanimité auprès des supporters. Cette révélation tombe à un moment compliqué pour le club, qui vit une saison mouvementée, restant sur deux défaites de suite face à des concurrents directs à la Ligue des champions (Lille et Monaco). La qualification est primordiale pour l’OM, qui s’apprête à vivre un été agité avec un changement de gouvernance et la nomination d’un nouveau président et d’un directeur sportif.

Frank McCourt 🇺🇸 va tenir une conférence de presse exceptionnelle demain.



Le boss de l’OM s’apprête à parler… et ça sent les grosses annonces 🔥@RMCInfo pic.twitter.com/SR19PEWsHS — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) April 9, 2026

Une conférence de presse de McCourt est annoncée C’est dans ce contexte que Frank McCourt prendra la parole ce vendredi matin (11h), au stade Vélodrome. Comme l’explique RMC, les journalistes ont été conviés à cette concurrence de presse surprise, dont le motif n’a pas été précisé. L’homme d’affaires ne va pas manquer de questions, lui qui avait déjà eu l’occasion de faire le point il y a quelques jours sur les nombreux sujets d’actualité à l’OM.