OM : La surprise signée Frank McCourt, des annonces vont tomber ?

Surprise à l’OM ! Alors que le club phocéen connaît une saison très mouvementée, et s’apprête encore à vivre de gros changements dans son organigramme notamment, Frank McCourt sera à Marseille ce vendredi pour prendre la parole devant les journalistes. Une conférence de presse qui n’était pas prévue…
L’actualité ne manque pas du côté de l’Olympique de Marseille, qui vient d’annoncer un nouveau logo loin de faire l’unanimité auprès des supporters. Cette révélation tombe à un moment compliqué pour le club, qui vit une saison mouvementée, restant sur deux défaites de suite face à des concurrents directs à la Ligue des champions (Lille et Monaco). La qualification est primordiale pour l’OM, qui s’apprête à vivre un été agité avec un changement de gouvernance et la nomination d’un nouveau président et d’un directeur sportif.
Une conférence de presse de McCourt est annoncée
C’est dans ce contexte que Frank McCourt prendra la parole ce vendredi matin (11h), au stade Vélodrome. Comme l’explique RMC, les journalistes ont été conviés à cette concurrence de presse surprise, dont le motif n’a pas été précisé. L’homme d’affaires ne va pas manquer de questions, lui qui avait déjà eu l’occasion de faire le point il y a quelques jours sur les nombreux sujets d’actualité à l’OM.
McCourt ouvert à l’arrivée de nouveaux investisseurs
L’Américain avait notamment profité de cette interview accordée au Journal du Dimanche pour afficher son souhait de voir débarquer de nouveaux investisseurs. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », avait expliqué McCourt, qui aura l’occasion de revenir sur le sujet.