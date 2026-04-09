OM - Mason Greenwood : Un débat animé sur RMC continue de faire parler à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours au micro de l'After Foot, un débat sur Mason Greenwood a été intense. Le sujet concernait son rôle et son importance à l'OM, notamment, à l'image d'un Kylian Mbappé, d'un point de vue tactique et de sa place dans un collectif. Et cela continue à faire parler à Marseille.

Il y a quelques jours, Mason Greenwood s'est retrouvé au cœur d'un débat agité dans l'After Foot. Tout est parti de l'avis de Walid Acherchour. « Je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois. Je pense que dans les prochains mois si Mason Greenwood part de l'Olympique de Marseille qu'on se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood », a notamment lancé le journaliste de RMC. Un avis qui n'a pas manqué de faire parler et qui continue d'ailleurs de faire réagir puisque Slim Hanayen, journaliste du Phocéen, lui a répondu.

🚨 Walid Acherchour : « 𝗟’𝗢𝗠 𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗖𝗢𝗟𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗔𝗦𝗢𝗡 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡𝗪𝗢𝗢𝗗 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. ❌🙌



Si il part, on s’en rendra compte que cette équipe sera meilleure. C’est comme le PSG avec Mbappé 🇫🇷… »



🎙️ @AfterRMC pic.twitter.com/KOrv30NG7O — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2026

Acherchour reçoit une réponse pour Greenwood « Je respecte beaucoup l’avis de Walid, c’est quelqu’un qui regarde énormément de football que je trouve souvent pertinent, mais là-dessus je ne suis pas du tout d’accord. Aujourd’hui, j’ai du mal à comprendre qu’on puisse avoir cette position-là. Le PSG n’a pas le même pouvoir financier que l’OM. Ils peuvent remplacer une star par plusieurs joueurs de très haut niveau. Marseille ne peut pas. L’année dernière, j’étais d’accord avec certaines critiques, je le trouvais parfois déconnecté du collectif. Mais cette saison, il s’est mis au diapason. Il initie énormément de situations, il marque, il fait des passes, il obtient des penalties. C’est ton joueur le plus décisif », confie-t-il à l'occasion de l'émission l'OM au Café avant de poursuivre.