OM - «C'est un souci» : Le cas Greenwood met le feu à l'After Foot !

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood impressionne à l'OM, et pourtant, son cas divise, même sur le plan sportif. A tel point qu'un débat a animé l'After Foot sur l'utilisation de l'ailier anglais à Marseille. Et Daniel Riolo et Walid Acherchour ne sont pas la même longueur d'ondes.
Absent dimanche lors du choc contre l'AS Monaco, Mason Greenwood fait pourtant grandement parler. Et pour cause, malgré la défaite, l'OM a livré une prestation collective assez aboutie qui fait dire à Walid Acherchour que le club phocéen joue peut-être mieux sans son numéro 10. Une analyse qui a donné lieu à un gros débat sur le plateau de l'After Foot.
Le cas Greenwood fait parler
« Ce match contre Monaco découle d'un avis ce soir, j'aimerais parler d'un absent : c'est Mason Greenwood. Je me suis fait le rappel hier comme sur le match contre Lens, le dernier gros match sur De Zerbi avant qu'il ne pète les plombs sur l'histoire du passeport, je pense que cette équipe-là est meilleure collectivement sans Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois. Je pense que dans les prochains mois si Mason Greenwood part de l'Olympique de Marseille qu'on se rendra compte comme Kylian Mbappé que cette équipe-là sera meilleure sans Greenwood. Je ne fais bien évidemment pas de comparaison avec Mbappé qui est un bien meilleur joueur. Mais dans l'histoire de la valise de buts, du joueur qui vampirise, qui ne défend pas et n'est pas pertinent dans la structure que veut mettre en place le coach, je vois pas mal de similitudes et je l'ai encore vu hier (dimanche) », confie-t-il sur le plateau de l'émission phare de RMC, ce qui a poussé Daniel Riolo à répondre.
«Mason Greenwood qui fait partie de ces joueurs solution et problème à la fois»
« Un problème Greenwood à l'OM ? Décidément, le football a décidément beaucoup changé depuis que Mbappé a quitté le PSG puisque maintenant les individualités sont des problèmes, les bons joueurs sont des problèmes et il faut s'en séparer et il ne faut plus avoir d'individualités et de joueurs forts dans une équipe, c'est la nouvelle tendance. Il y a beaucoup de choses que tu dis avec lesquelles je suis plutôt d'accord, mais c'est la conclusion comme quoi l'individualité serait un problème. C'est tout le contraire de Mbappé qui lui est toujours beaucoup aimé de ses coéquipiers, Greenwood c'est un souci si humainement ça ne colle pas au vu de ses attitudes. De toute façon, c'est un type bizarre, on le dit depuis le début. Il y a eu Lens, il y a eu hier (ndlr Monaco), si un entraîneur n'est pas capable de gérer ces problèmes là... parce que finalement, si tu as Greenwood et que l'équipe joue de cette façon parce que Greenwood fait ce qu'on lui demande, Marseille va le gagner le match. C'est une défaite de l'entraîneur si tu n'es pas écouté par ton joueur. S'il ne veut pas écouter, tu l'écartes ! », lance-t-il à son tour.