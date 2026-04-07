OM - Bagarre dans le vestiaire : Un joueur confirme !

Les bagarres dans les vestiaires sont assez communes dans le football, mais à l'OM tout est amplifié. Ce fut le cas l'été dernier, et l'un des joueurs impliqués dans cette altercation a confirmé la tendance, assurant toutefois que tout est désormais clos dans cette affaire.
L'été dernier, l'actualité de l'OM a été vampirisée par la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Et pour cause, les deux hommes auraient été impliqués dans une énorme altercation qui a eu pour conséquence le départ des deux joueurs. Le milieu de terrain français s'est engagé avec l'AC Milan, tandis que l'ailier anglais a quant à lui signé à Bologne. Et d'ailleurs, Jonathan Rowe est revenu sur cette épisode qui a marqué les esprits à Marseille.
Rowe revient sur sa bagarre avec Rabiot
« Je n'ai aucune rancœur. Nous sommes des adultes, parfois on exagère sous le coup de l'émotion, puis on se serre la main et on passe à autre chose. Cela est peut-être arrivé à d'autres, mais ça n'a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison : au fond, cet épisode m'a amené ici », lâche-t-il dans une interview accordée au Corriere della Sera.
«Je n'ai aucune rancœur»
Mais Jonathan Rowe a également évoqué son passage difficile à l'OM : « Ça n'a pas été facile, il y avait beaucoup de pression, tant interne qu'externe. Chaque petit détail était amplifié. Puis De Zerbi a changé de système de jeu, ce qui ne m'a pas aidé. C'est lui qui m'avait poussé à choisir Marseille : j'aime son style de jeu, j'ai beaucoup appris et je lui souhaite le meilleur à Tottenham. » Quoi qu'il en soit, l'ailier anglais se réjouit de son niveau actuel avec Bologne : « C'est le meilleur moment depuis mon arrivée à Bologne, mais le meilleur de ma carrière reste ma dernière année à Norwich en Championship. Je jouais très souvent, j'ai marqué beaucoup de buts (12, ndlr), dont certains décisifs. »