OM - Bagarre dans le vestiaire : Un joueur confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les bagarres dans les vestiaires sont assez communes dans le football, mais à l'OM tout est amplifié. Ce fut le cas l'été dernier, et l'un des joueurs impliqués dans cette altercation a confirmé la tendance, assurant toutefois que tout est désormais clos dans cette affaire.

L'été dernier, l'actualité de l'OM a été vampirisée par la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Et pour cause, les deux hommes auraient été impliqués dans une énorme altercation qui a eu pour conséquence le départ des deux joueurs. Le milieu de terrain français s'est engagé avec l'AC Milan, tandis que l'ailier anglais a quant à lui signé à Bologne. Et d'ailleurs, Jonathan Rowe est revenu sur cette épisode qui a marqué les esprits à Marseille.

Adrien Rabiot 🇫🇷 est revenu sur la bagarre avec Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿:



« C'est un type bien.»



🗣️Il n'y a rien de spécial avec Rowe. On s'est même parlé quand il est parti à Bologne et que je suis arrivé ici.



On s'est écrit pour se souhaiter bonne chance, en se disant qu'on se… pic.twitter.com/kgk6x2G4N0 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 12, 2025

Rowe revient sur sa bagarre avec Rabiot « Je n'ai aucune rancœur. Nous sommes des adultes, parfois on exagère sous le coup de l'émotion, puis on se serre la main et on passe à autre chose. Cela est peut-être arrivé à d'autres, mais ça n'a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison : au fond, cet épisode m'a amené ici », lâche-t-il dans une interview accordée au Corriere della Sera.