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OM - Bagarre dans le vestiaire : Un joueur confirme !

OM - Bagarre dans le vestiaire : Un joueur confirme !
Arthur Montagne -
Journaliste
Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les bagarres dans les vestiaires sont assez communes dans le football, mais à l'OM tout est amplifié. Ce fut le cas l'été dernier, et l'un des joueurs impliqués dans cette altercation a confirmé la tendance, assurant toutefois que tout est désormais clos dans cette affaire.

L'été dernier, l'actualité de l'OM a été vampirisée par la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Et pour cause, les deux hommes auraient été impliqués dans une énorme altercation qui a eu pour conséquence le départ des deux joueurs. Le milieu de terrain français s'est engagé avec l'AC Milan, tandis que l'ailier anglais a quant à lui signé à Bologne. Et d'ailleurs, Jonathan Rowe est revenu sur cette épisode qui a marqué les esprits à Marseille.

Rowe revient sur sa bagarre avec Rabiot

« Je n'ai aucune rancœur. Nous sommes des adultes, parfois on exagère sous le coup de l'émotion, puis on se serre la main et on passe à autre chose. Cela est peut-être arrivé à d'autres, mais ça n'a pas été rendu public. Dans la vie, tout arrive pour une raison : au fond, cet épisode m'a amené ici », lâche-t-il dans une interview accordée au Corriere della Sera.

«Je n'ai aucune rancœur»

Mais Jonathan Rowe a également évoqué son passage difficile à l'OM : « Ça n'a pas été facile, il y avait beaucoup de pression, tant interne qu'externe. Chaque petit détail était amplifié. Puis De Zerbi a changé de système de jeu, ce qui ne m'a pas aidé. C'est lui qui m'avait poussé à choisir Marseille : j'aime son style de jeu, j'ai beaucoup appris et je lui souhaite le meilleur à Tottenham. » Quoi qu'il en soit, l'ailier anglais se réjouit de son niveau actuel avec Bologne : « C'est le meilleur moment depuis mon arrivée à Bologne, mais le meilleur de ma carrière reste ma dernière année à Norwich en Championship. Je jouais très souvent, j'ai marqué beaucoup de buts (12, ndlr), dont certains décisifs. »

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