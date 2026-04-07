«Ça n’a pas fonctionné» : L’OM s’est planté avec Habib Beye, le scénario catastrophe évoqué sur La Chaîne L’Équipe

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille en lieu et place de Roberto De Zerbi, Habib Beye peine encore à convaincre, alors que son équipe reste sur deux défaites de suite en Ligue 1, face à des concurrents directs à la Ligue des champions. Pour un chroniqueur de La Chaîne L’Équipe, la situation ne risque pas de s’arranger…
Après sa défaite face au LOSC (1-2), l’Olympique de Marseille s’est encore incliné contre un adversaire direct dimanche soir, à savoir l’AS Monaco (1-2). Un revers qui fait très mal aux Phocéens, désormais quatrièmes de Ligue 1 à un point des Lillois, mais également talonnés au classement par l’AS Monaco, Lyon et Rennes. L’OM peut-il tout perdre, à six journées de la fin ? Thomas Bonnavent le pense.
« J’ai la naïveté de croire que lorsqu’une équipe travaille mal »
« Dans le foot, j’ai la naïveté de croire que lorsqu’une équipe travaille mal, elle est toujours punie à la fin, a commencé le chroniqueur de L’Équipe du Soir lundi soir. L’OM a mal travaillé cet été, l’OM a mal travaillé cette saison et l’OM ne sait toujours pas le visage qu’il aura la saison prochaine. »
« Nantes, Lorient, Le Havre… On garantit neuf points à l’OM, moi je n’y crois pas une seconde »
« J’ai du mal à tomber dans la facilité du calendrier, poursuit-il, sur la Chaîne L’Équipe. Une cartouche qu’on sort trop facilement. Aller à Nantes, à Lorient, au Havre, on garantit neuf points à l’OM, moi je n’y crois pas une seconde quand on voit les matches qu’ils ont pu faire cette année contre ces équipes dites plus faibles. Et il y a surtout que l’effet Beye n’a pas fonctionné sur le déclic mental, le registre de la confiance. Je vois plein de joueurs qui sont capables de crever l’équipe à n’importe quel moment, même face à Monaco quand l’équipe est dans une bonne période collective. Il y a toujours, de Rulli à Pavard, de Medina à Balerdi, d’Aubameyang à Hojbjerg, quelqu’un qui peut faire du mal à cette équipe. Donc pour tout ça, je pense que l’OM a déjà fait une croix sur le podium. »