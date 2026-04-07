«Ça n’a pas fonctionné» : L’OM s’est planté avec Habib Beye, le scénario catastrophe évoqué sur La Chaîne L’Équipe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête de l’Olympique de Marseille en lieu et place de Roberto De Zerbi, Habib Beye peine encore à convaincre, alors que son équipe reste sur deux défaites de suite en Ligue 1, face à des concurrents directs à la Ligue des champions. Pour un chroniqueur de La Chaîne L’Équipe, la situation ne risque pas de s’arranger…

Après sa défaite face au LOSC (1-2), l’Olympique de Marseille s’est encore incliné contre un adversaire direct dimanche soir, à savoir l’AS Monaco (1-2). Un revers qui fait très mal aux Phocéens, désormais quatrièmes de Ligue 1 à un point des Lillois, mais également talonnés au classement par l’AS Monaco, Lyon et Rennes. L’OM peut-il tout perdre, à six journées de la fin ? Thomas Bonnavent le pense.

Mercato : 15 millions d'euros... L'OM va vite devoir arrêter les frais ? https://t.co/1lHwd2mwny — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« J’ai la naïveté de croire que lorsqu’une équipe travaille mal » « Dans le foot, j’ai la naïveté de croire que lorsqu’une équipe travaille mal, elle est toujours punie à la fin, a commencé le chroniqueur de L’Équipe du Soir lundi soir. L’OM a mal travaillé cet été, l’OM a mal travaillé cette saison et l’OM ne sait toujours pas le visage qu’il aura la saison prochaine. »