OM - Habib Beye et son «boulard» : Pierre Ménès se lâche sur son ancien collègue de Canal+

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant la défaite à Monaco (1-2), Habib Beye avait affiché sa confiance quant à ses chances de rester sur le banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Une sortie qui a étonné Pierre Ménès, pas tendre à l’égard de son ancien compagnon du Canal Football Club.

Les propos tenus par Habib Beye en conférence de presse avant le déplacement à Monaco ne lui ont pas porté chance. « Je suis convaincu d’être là l’année prochaine, j’ai signé un an et demi. Et comme l’affaire des salaires, tout ce que j’ai, je ne l’ai pas volé, je le mérite, avait fait savoir l’entraîneur de l’OM, nommé en février. C’est pour ça que je dis que je ne commente pas. Ceux qui se questionnent sur la longueur ou la qualité de mon contrat, aujourd’hui la réalité, c’est que je mérite exactement ce que j’ai et si je ne veux plus, je devrais encore le chercher par mon travail. Si je veux encore un plus gros salaire, il faudra être un meilleur entraîneur encore, et pareil si je veux un contrat de 4-5 ans. Aujourd’hui, ce que j’ai, je le mérite et je suis content. » Des propos qui n’étaient pas passés inaperçus, certains observateurs jugeant l’ancien international sénégalais trop sûr de lui.

Mercato : 15 millions d'euros... L'OM va vite devoir arrêter les frais ? https://t.co/1lHwd2mwny — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Le mec a un melon qui me parait quand même assez démesuré » « J’ai été assez effaré de l’interview d’Habib Beye avant le match, a déclaré Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube après la défaite face à Monaco. J’ai beau bien le connaître, le mec a un melon qui me parait quand même assez démesuré quand on voit le niveau de l’OM et des résultats ». Dans une autre vidéo publiée un peu plus tard, l’ancien consultant de Canal+ s’est encore lâché au sujet de son ancien collègue du Canal Football Club.