Le patron du RC Lens à l'OM : Il en rêve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochaines semaines, la quête d'un nouveau président sera la priorité de Frank McCourt. Et pour cause, Pablo Longoria a été démis de ses fonctions ces derniers jours, ce qui pousse l'OM à trouver un nouveau patron. Et l'un des dirigeants du RC Lens pourrait avoir le profil.

Frank McCourt l'a récemment annoncé, la quête d'un nouveau président est sa priorité d'ici la fin de la saison. Alban Juster assure l'intérim en attendant l'arrivée du successeur de Pablo Longoria dont le nom n'est pas encore connu. Certaines pistes ont circulé, à l'image de celle menant à Mohamed Bouhafsi, sans que rien ne se concrétise réellement. Mathieu Madénian, célèbre humoriste connu pour être supporter de l'OM, le profil idéal est celui de Joseph Oughourlian, président du RC Lens.

Pablo Longoria se acerca a River Plate.



Al español le ha seducido la propuesta y los medios que le ofrece el club, al que considera un grande en todos los sentidos. Ha priorizado su oferta sobre otros equipos por la relevancia de River.



Las conversaciones se intensificaron en… pic.twitter.com/uKk4MFIL8Q — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) April 2, 2026

«J'aime beaucoup le style Joseph Oughourlian» « Je n’apprécie pas Nasser Al-Khelaïfi, mais je vois un président influent, qui défend les intérêts de son club. Il prend des balles à la place de ses joueurs, comme le faisait Jean-Michel Aulas à Lyon. Je suis jaloux d’eux. De ce que j’en vois, j’aime beaucoup le style Joseph Oughourlian, pas seulement parce qu’il est arménien. Quand il doit gueuler, il gueule. Quand Pablo Longoria a hurlé à la corruption, il nous a fait passer pour des débiles. Ça ne veut pas dire que j’étais contre lui. J’ai assisté à des matchs où il vibrait comme un amoureux de l’OM. Mais on nous a vendu un projet sur trois ans avec un triumvirat à la barre, et à la première tempête ils sont tous partis », confie-t-il dans des propos accordés à La Tribune du Dimanche avant de poursuivre.