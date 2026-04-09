Le jour où les supporters ont «tout brûlé» : Le douloureux souvenir d'un ancien joueur de l'OM...

L'Olympique de Marseille est un club unique et mythique dans le football français. La ferveur autour de l'équipe qui règne en ville sort de l'ordinaire. Cependant, cette passion débordante a déjà engendrer de sérieux débordements. L'un d'eux a choqué un joueur passé par l'OM qui a raconté les faits d'une journée mémorable dans le mauvais sens du terme.
Le football à Marseille, c'est sacré. L'OM anime la vie de bien des habitants de la cité phocéenne, ce qui permet les jours de match d'avoir une atmosphère folle à l'Orange Vélodrome. Quand tout va bien au niveau des résultats, le climat est paradisiaque en ville, mais lorsqu'ils ne suivent pas ou sont jugés insuffisants, ça gronde et ce parfois jusqu'au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus.
«Il y avait des pierres, de la fumée, des gaz lacrymogènes»
Alvaro Gonzalez peut en témoigner puisqu'il était là la dernière fois que ça a vraiment dégénéré entre les supporters de l'OM et les joueurs à la Commanderie en 2021. Pour le podcast El After de Post United, l'ancien défenseur a conté un récit totalement fou de cet épisode. « 3 000 ultras se sont introduits dans le centre d’entraînement, ils ont brûlé l’entrée. On est sortis, les capitaines avec Villas-Boas, et tu te rends compte que parler à ces moments-là ne sert à rien. Il y avait des pierres, de la fumée, des gaz lacrymogènes… de tout. Ils nous ont volé tout ce qu’on avait pour jouer ».
«Dans les premières discussions quand tu arrives à Marseille, on parle de sécurité. On te dit ‘voici le numéro de contact, au cas où il vous arrive quelque chose pendant votre séjour dans la ville'»
Joueur de l'OM entre 2019 et 2022, Alvaro Gonzalez a livré une autre anecdote qui en dit long sur la vie à Marseille pour un membre de l'OM.
« C’est un club super spécial et où tu te sens fier d’avoir joué, parce que ça t’a marqué. Je n’avais jamais joué dans un club aussi grand en termes de masse sociale au moins. Dans les premières discussions quand tu arrives à Marseille, on parle de sécurité. On te dit ‘voici le numéro de contact, au cas où il vous arrive quelque chose pendant votre séjour dans la ville’. Ou ‘la semaine prochaine on a la réunion de bienvenue avec les ultras pour que vous vous rendiez compte de ce qu’est ce club et ce qu’il représente en termes de supporters’ ». Un monde à part.