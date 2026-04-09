Le jour où les supporters ont «tout brûlé» : Le douloureux souvenir d'un ancien joueur de l'OM...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est un club unique et mythique dans le football français. La ferveur autour de l'équipe qui règne en ville sort de l'ordinaire. Cependant, cette passion débordante a déjà engendrer de sérieux débordements. L'un d'eux a choqué un joueur passé par l'OM qui a raconté les faits d'une journée mémorable dans le mauvais sens du terme.

Le football à Marseille, c'est sacré. L'OM anime la vie de bien des habitants de la cité phocéenne, ce qui permet les jours de match d'avoir une atmosphère folle à l'Orange Vélodrome. Quand tout va bien au niveau des résultats, le climat est paradisiaque en ville, mais lorsqu'ils ne suivent pas ou sont jugés insuffisants, ça gronde et ce parfois jusqu'au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Álvaro dans le Podcast El After : "3 000 ultras se sont introduits dans le centre d’entraînement, ils ont brûlé l’entrée. On est sortis, les capitaines avec Villas-Boas, et tu te rends compte que parler à ces moments-là ne sert à rien. Il y avait des pierres, de la fumée, des… pic.twitter.com/gSQwfJv4gq — OManiaque (@OManiaque) April 8, 2026

«Il y avait des pierres, de la fumée, des gaz lacrymogènes» Alvaro Gonzalez peut en témoigner puisqu'il était là la dernière fois que ça a vraiment dégénéré entre les supporters de l'OM et les joueurs à la Commanderie en 2021. Pour le podcast El After de Post United, l'ancien défenseur a conté un récit totalement fou de cet épisode. « 3 000 ultras se sont introduits dans le centre d’entraînement, ils ont brûlé l’entrée. On est sortis, les capitaines avec Villas-Boas, et tu te rends compte que parler à ces moments-là ne sert à rien. Il y avait des pierres, de la fumée, des gaz lacrymogènes… de tout. Ils nous ont volé tout ce qu’on avait pour jouer ».