Mercato - OM - Greenwood : Daniel Riolo vend déjà la mèche pour son départ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de la saison prochaine, l’OM a déjà acté les départs de plusieurs joueurs actuellement prêtés avec option d’achat, bien que la direction sportive va connaitre des changements prochainement. Selon Daniel Riolo, cet été risque également marquer la fin de l’aventure de Mason Greenwood à Marseille, deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United.

En attendant de savoir qui seront ses prochains président et directeur sportif et s’il disputera la Ligue des champions, l’OM a tout de même déjà une petite idée en ce qui concerne l’avenir de certains de ses joueurs. Comme indiqué par RMC Sport, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah devraient être conservés la saison prochaine, eux qui sont prêtés avec une option d’achat obligatoire, contrairement et celle de Benjamin Pavard et Arthur Vermeeren.

OM : La nouvelle mésaventure qui n’arrange rien pour Habib Beye ! https://t.co/PhV5hcCqTA — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« Je mise sur un départ de Greenwood aussi » Selon RMC Sport, le Français comme le Belge, dont les options d’achat sont estimées à 15 et 20M€, retourneront dans leur club, l’Inter Milan et le RB Leipzig. D’autres départs devraient intervenir et, d’après Daniel Riolo, on risque de ne pas revoir Mason Greenwood à l’OM lors de l’exercice 2026-2027. « Moi je mise sur un départ de Greenwood aussi. Ça ne m’étonnerait pas », a-t-il déclaré mardi soir dans l’After Foot sur RMC.