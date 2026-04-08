Mercato - OM : Une condition inédite est fixée pour signer à Marseille, le secret est dévoilé par un ancien joueur !

Ces dernières années, plusieurs joueurs ont signé à l'Olympique de Marseille sans réellement connaître le club et son importance dans la région. La popularité de l'OM auprès de ses supporters frôlent parfois l'irrationnel, à tel point que les joueurs sont même prévenus de l'engouement et d'un éventuel danger pour leur sécurité au moment de signer.
Dans les paysages du football français, l'OM est clairement un club à part par sa pression médiatique mais également sociale. Et pour cause, le club phocéen est très important dans la région et ses supporters sont réputés comme étant très chauds. Plusieurs évènements qui ont eu lieu ces dernières années démontrent que ce n'est pas un club comme un autre. D'ailleurs, Alvaro Gonzalez, qui a évolué à l'OM entre 2019 et 2022, raconte que dans les premières discussions pour signer à Marseille, la thématique de la sécurité est très rapidement évoquée.
Les joueurs sont prévenus pour leur sécurité avant de signer à l'OM !
« C’est un club super spécial et où tu te sens fier d’avoir joué, parce que ça t’a marqué. Je n’avais jamais joué dans un club aussi grand en termes de masse sociale au moins. Dans les premières discussions quand tu arrives à Marseille, on parle de sécurité. On te dit "voici le numéro de contact, au cas où il vous arrive quelque chose pendant votre séjour dans la ville". Ou "la semaine prochaine on a la réunion de bienvenue avec les ultras pour que vous vous rendiez compte de ce qu’est ce club et ce qu’il représente en termes de supporters" », lance-t-il au micro du podcast El After de Post United avant de poursuivre.
«Dans les premières discussions quand tu arrives à Marseille, on parle de sécurité»
« Une série de choses que je n’avais jamais vues de ma vie. Mais tu te rends compte après, au quotidien, de l’importance que tout cela a. Quand on sortait de chez nous, on se rendait compte qu’on était dans un club énorme, il fallait sortir avec prudence. Quand les choses vont bien, tout est plus simple mais, sinon, il faut faire attention comme ça nous est arrivé l’année suivante », ajoute Alvaro Gonzalez qui a d'ailleurs été confronté directement à la colère et à la violence des supporters de l'OM lors des évènements survenus à la Commanderie le 30 janvier 2021 : « 3 000 ultras se sont introduits dans le centre d’entraînement, ils ont brûlé l’entrée. On est sortis, les capitaines avec Villas-Boas, et tu te rends compte que parler à ces moments-là ne sert à rien. Il y avait des pierres, de la fumée, des gaz lacrymogènes… de tout. Ils nous ont volé tout ce qu’on avait pour jouer. »