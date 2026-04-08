Mercato - OM : Une condition inédite est fixée pour signer à Marseille, le secret est dévoilé par un ancien joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, plusieurs joueurs ont signé à l'Olympique de Marseille sans réellement connaître le club et son importance dans la région. La popularité de l'OM auprès de ses supporters frôlent parfois l'irrationnel, à tel point que les joueurs sont même prévenus de l'engouement et d'un éventuel danger pour leur sécurité au moment de signer.

Dans les paysages du football français, l'OM est clairement un club à part par sa pression médiatique mais également sociale. Et pour cause, le club phocéen est très important dans la région et ses supporters sont réputés comme étant très chauds. Plusieurs évènements qui ont eu lieu ces dernières années démontrent que ce n'est pas un club comme un autre. D'ailleurs, Alvaro Gonzalez, qui a évolué à l'OM entre 2019 et 2022, raconte que dans les premières discussions pour signer à Marseille, la thématique de la sécurité est très rapidement évoquée.

Álvaro González : « Lorsque j'ai affronté Barcelone avec l'Espanyol dans un match très tendu, j'ai dit à Messi : 'Tu es vraiment petit, minuscule.'



Il m'a regardé et a répondu : « Tu es vraiment nul au football. »



J’ai eu le dernier mot en lui disant : « Oui, nous avons tous… pic.twitter.com/fMCt66SLxw — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) December 20, 2025

Les joueurs sont prévenus pour leur sécurité avant de signer à l'OM ! « C’est un club super spécial et où tu te sens fier d’avoir joué, parce que ça t’a marqué. Je n’avais jamais joué dans un club aussi grand en termes de masse sociale au moins. Dans les premières discussions quand tu arrives à Marseille, on parle de sécurité. On te dit "voici le numéro de contact, au cas où il vous arrive quelque chose pendant votre séjour dans la ville". Ou "la semaine prochaine on a la réunion de bienvenue avec les ultras pour que vous vous rendiez compte de ce qu’est ce club et ce qu’il représente en termes de supporters" », lance-t-il au micro du podcast El After de Post United avant de poursuivre.