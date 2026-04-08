Mercato - PSG : Le seul joueur de Liverpool à recruter, c'est lui !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi va recevoir Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Avant le coup d'envoi de ce match, Mickaël Landreau a annoncé la couleur. Interrogé sur le joueur de Liverpool qu'il prendrait au PSG, l'ancien portier parisien a lâché sa réponse.

Classé 11ème à l'issue de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique a validé son ticket pour les barrages. Opposée à Chelsea, la bande à Marquinhos a fait le job. En effet, les Parisiens l'ont emporté 8-2 sur l'ensemble des deux confrontations face aux Blues (5-2 au Parc des Princes et 3-0 à Stamford Bridge). En quart de finale de C1, le PSG va retrouver Liverpool. Après avoir éliminé les Reds en huitième de finale de la précédente édition, les hommes de Nasser Al-Khelaïfi vont devoir réitérer cet exploit s'ils veulent continuer à défendre leur titre dans le dernier carré. Avant le match aller, programmé au Parc des Princes ce mercredi soir, Florent Sinama-Pongolle et Mickaël Landreau ont accordé une interview au Parisien. Et ils se sont demandés quel joueur de l'équipe adverse ils aimeraient voir dans leur ancien club.

Mercato : Deux joueurs rares au PSG, Luis Enrique s'oppose à leurs départs ? https://t.co/j5BqsTJmkE — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

«J’irais recruter le gardien Alisson» « Si vous étiez coach de Liverpool et du PSG, quel joueur voudriez-vous récupérer dans l’équipe adverse ? Je prends Nuno Mendes, sans hésiter. C’est le type de joueur qui manque à Liverpool. Le départ d’Alexander-Arnold a fait beaucoup de mal, Robertson est en fin de cycle et cela se ressent. La force de Liverpool était d’avoir des latéraux très performants », a affirmé Florent Sinama-Pongolle, ex-attaquant de Liverpool, avant que Mickaël Landreau ne réponde à son tour.