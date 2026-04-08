Mercato - OM : Transfert acté avec le RC Lens... et son prix va faire parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'encore dépendant d'une qualification en Ligue des champions pour établir ses budgets, l'OM sait déjà toutefois que plusieurs transferts son déjà actés en vue de la saison prochaine. C'est le cas notamment d'une opération avec le RC Lens qui est bouclée pour une somme qui risque de faire parler.

Malgré les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif, l'été de l'OM s'annonce brûlant. Et pour cause, quoi qu'il arrive concernant une qualification ou non en Ligue des champions, l'effectif va très largement être chamboulé et le flou est pour le moment total concernant le futur mercato olympien. Mais quelques dossiers semblent toutefois réglés.

Selon @rmcsport, l'#OM devrait verser les 18M€ pour l'achat définitif de Médina.

👉L'#OM est convaincu que sa saison contrastée est à mettre sur le compte des pépins physiques qu'il a connus.

👉Son caractère et sa mentalité continuent de plaire, en interne. pic.twitter.com/oZbXS5bdhe — OManiaque (@OManiaque) April 8, 2026

Medina, transfert confirmé Parmi eux, on trouve Facundo Medina comme le révèle RMC Sport. Prêté par le RC Lens l'été dernier, le défenseur central argentin va rester à l'OM où il sera transféré définitivement. Montant de la transaction : 18M€. Une somme qui peut sembler élevée compte tenu des blessures à répétition de l'Argentin ainsi que de ses prestations décevantes. Mais ce montant avait été fixé l'été dernier, alors que Facundo Medina était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 après plusieurs saisons très solides au RC Lens.