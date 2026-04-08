Mercato - OM : Transfert acté avec le RC Lens... et son prix va faire parler !

Bien qu'encore dépendant d'une qualification en Ligue des champions pour établir ses budgets, l'OM sait déjà toutefois que plusieurs transferts son déjà actés en vue de la saison prochaine. C'est le cas notamment d'une opération avec le RC Lens qui est bouclée pour une somme qui risque de faire parler.
Malgré les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, respectivement président et directeur sportif, l'été de l'OM s'annonce brûlant. Et pour cause, quoi qu'il arrive concernant une qualification ou non en Ligue des champions, l'effectif va très largement être chamboulé et le flou est pour le moment total concernant le futur mercato olympien. Mais quelques dossiers semblent toutefois réglés.
Medina, transfert confirmé
Parmi eux, on trouve Facundo Medina comme le révèle RMC Sport. Prêté par le RC Lens l'été dernier, le défenseur central argentin va rester à l'OM où il sera transféré définitivement. Montant de la transaction : 18M€. Une somme qui peut sembler élevée compte tenu des blessures à répétition de l'Argentin ainsi que de ses prestations décevantes. Mais ce montant avait été fixé l'été dernier, alors que Facundo Medina était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 après plusieurs saisons très solides au RC Lens.
Une somme qui ne semble plus correspondre à son niveau
Du côté de l'OM, on continue d'apprécier son caractère et sa mentalité. Une grinta qui colle avec l'ADN du club phocéen, qui ne revoit donc pas ses plans avec Facundo Medina. Même analyse avec Hamed Junior Traoré et Timothy Weah eux aussi prêtés avec option d'achat et qui seront définitivement transférés à l'OM l'été prochain. Le club phocéen déboursera 7M€ pour le milieu offensif de Bournemouth et 13M€ pour l'international américain qui appartient toujours à la Juventus. Autrement dit, le mercato de l'OM est déjà lancé avec 38M€ à investir avant même l'ouverture officiel du marché.