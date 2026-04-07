Mercato - OM : Le retournement de situation à 20M€ à Marseille

Dans l’optique de la saison prochaine, l’OM a l’opportunité de s’attacher les services d’un joueur contre une indemnité de transfert estimée à 20M€. Il y a encore quelques mois, le voir à Marseille lors de l’exercice 2026-2027 semblait bien parti, mais le club a finalement changé d’avis, à moins d’un nouveau rebondissement.
Ce mardi, RMC Sport a fait le point sur la situation des joueurs actuellement prêtés à l’OM. Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah appartiendront bientôt à Marseille, leur option d’achat étant obligatoire. En ce qui concerne Benjamin Pavard, sans surprise, le club n’a pas l’intention de le conserver et il retournera dans son club, tout comme Arthur Vermeeren.
« L'idée est de continuer avec lui »
Arrivé en provenance du RB Leipzig, le milieu de terrain âgé de 21 ans a montré des choses intéressantes en début de saison, jusqu’à imaginer le voir rester à l’OM, qui a une option d’achat de 20M€ pour le recruter définitivement. « C'est en réflexion, ce n'est pas pressé, on a le temps de discuter. On a jusqu'au mois de mai, donc on a le temps. C'est 20M€ ? Oui c'est ça », déclarait Medhi Benatia dans l’After Foot sur RMC au mois de décembre dernier.
L’OM ne gardera pas Vermeeren
« L'idée est de continuer avec lui, mais si demain il arrive quelque chose, ça fait partie du football. Je ne retiens personne, mais si lui se plait et qu'il a envie de s'éclater avec une belle équipe, et bah il sera le bienvenu, parce que c'est un vrai bon joueur », ajoutait celui qui quittera bientôt son poste de directeur du football, mais Arthur Vermeeren ne restera finalement pas à l’OM. Comme indiqué par RMC Sport, le montant de son option d’achat est trop élevé en comparaison avec son rendement cette saison. L’international belge (6 sélections) devrait donc retourner au RB Leipzig, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2029.