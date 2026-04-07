Mercato - OM : Le retournement de situation à 20M€ à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’optique de la saison prochaine, l’OM a l’opportunité de s’attacher les services d’un joueur contre une indemnité de transfert estimée à 20M€. Il y a encore quelques mois, le voir à Marseille lors de l’exercice 2026-2027 semblait bien parti, mais le club a finalement changé d’avis, à moins d’un nouveau rebondissement.

Ce mardi, RMC Sport a fait le point sur la situation des joueurs actuellement prêtés à l’OM. Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Timothy Weah appartiendront bientôt à Marseille, leur option d’achat étant obligatoire. En ce qui concerne Benjamin Pavard, sans surprise, le club n’a pas l’intention de le conserver et il retournera dans son club, tout comme Arthur Vermeeren.

Nouveau président de l’OM : Un ex-joueur de Marseille pour régler le problème ? https://t.co/JPVAKXO3xI — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« L'idée est de continuer avec lui » Arrivé en provenance du RB Leipzig, le milieu de terrain âgé de 21 ans a montré des choses intéressantes en début de saison, jusqu’à imaginer le voir rester à l’OM, qui a une option d’achat de 20M€ pour le recruter définitivement. « C'est en réflexion, ce n'est pas pressé, on a le temps de discuter. On a jusqu'au mois de mai, donc on a le temps. C'est 20M€ ? Oui c'est ça », déclarait Medhi Benatia dans l’After Foot sur RMC au mois de décembre dernier.