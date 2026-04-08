OM : La nouvelle mésaventure qui n’arrange rien pour Habib Beye !

Amadou Diawara

Arrivé sur le banc de l'OM, en lieu et place de Roberto De Zerbi, Habib Beye n'a pas vraiment réussi à relancer le club marseillais ces dernières semaines. Alors que son équipe s'est inclinée face à l'AS Monaco ce dimanche soir à Louis II, le coach sénégalais a vécu une nouvelle mésaventure dans la nuit de mardi à mercredi.

Alors que sa saison était en dents de scie, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi le 10 février. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire sur le site officiel du club marseillais.

Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood déjà validé à Marseille ? https://t.co/okcInFY7l6 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

Habib Beye a été victime d'un cambriolage Huit jours plus tard, l'OM a officialisé la nomination d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », a communiqué l'écurie olympienne. Toutefois, l'entraineur sénégalais n'a pas réussi à redresser la barre de l'OM depuis son arrivée. D'ailleurs, son équipe a perdu une place au classement en Ligue 1 (4ème avec 49 points) après la défaite face à l'AS Monaco ce dimanche soir (2-1 à Louis II).