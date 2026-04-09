Le «grand buteur» qui donne des regrets à l’OM !

Amadou Diawara

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Igor Paixao a été invité à se prononcer sur la défaite à Monaco, survenue lors de la 28ème journée de Ligue 1. L'attaquant de l'OM a avoué qu'il manquait un grand buteur à Marseille sur ce match-là. Un joueur qui fait déjà partie de l'effectif d'Habib Beye.

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM a eu la lourde tâche de se frotter à l'AS Monaco, qui est très en forme ces dernières semaines. Privés de Mason Greenwood, blessé et suspendu, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés au Stade Louis II (2-1, dimanche soir). Présent en conférence de presse ce jeudi soir, Igor Paixao est revenu sur ce mauvais résultat, qui a fait perdre la troisième place du championnat à l'OM.

Nouveau président à l'OM : Un homme politique influent lâche un indice ! https://t.co/YvGR4UYbjC — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

«C'est une pièce fondamentale de l'équipe» « La défaite contre l'AS Monaco ? On connaissait leur niveau. On a tout donné dans ce match. On est dans une bonne dynamique, on évolue positivement. On a perdu des points, mais il faut rester concentrer. On a six matchs, six finales devant nous », a affirmé Igor Paixao, avant de se prononcer sur l'absence de Mason Greenwood face au club du Rocher.