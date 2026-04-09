Le «grand buteur» qui donne des regrets à l’OM !

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Igor Paixao a été invité à se prononcer sur la défaite à Monaco, survenue lors de la 28ème journée de Ligue 1. L'attaquant de l'OM a avoué qu'il manquait un grand buteur à Marseille sur ce match-là. Un joueur qui fait déjà partie de l'effectif d'Habib Beye.
Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM a eu la lourde tâche de se frotter à l'AS Monaco, qui est très en forme ces dernières semaines. Privés de Mason Greenwood, blessé et suspendu, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés au Stade Louis II (2-1, dimanche soir). Présent en conférence de presse ce jeudi soir, Igor Paixao est revenu sur ce mauvais résultat, qui a fait perdre la troisième place du championnat à l'OM.
«C'est une pièce fondamentale de l'équipe»
« La défaite contre l'AS Monaco ? On connaissait leur niveau. On a tout donné dans ce match. On est dans une bonne dynamique, on évolue positivement. On a perdu des points, mais il faut rester concentrer. On a six matchs, six finales devant nous », a affirmé Igor Paixao, avant de se prononcer sur l'absence de Mason Greenwood face au club du Rocher.
«Il nous a manqué»
« L'absence de Mason Greenwood contre l'AS Monaco ? C'est une pièce fondamentale de l'équipe. C'est un grand buteur, il nous a manqué. Le coach a mis la meilleure équipe contre Monaco. Cela a une certaine influence pour nous. Mais il faut donner le meilleur quand on est sur le terrain. On doit être plus efficaces devant », a confié Igor Paixao, le numéro 14 de l'OM. Pour rappel, les Marseillais sont actuellement classés 4èmes en Ligue 1 avec 49 points (+18), derrière le PSG (63 unités), le RC Lens (59) et le LOSC (50), et devant l'AS Monaco (49, +10), l'OL (48) et le Stade Rennais (47).