Nouveau logo de l’OM : La fille de Bernard Tapie réagit et n’est pas contente !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a chanté depuis 1993 et sa Ligue des champions remportée : « A jamais les premiers ». Un slogan détourné et repris par une marque de voitures à l’annonce officielle du nouvel écusson de l’OM dans lequel elle note de sérieuses similitudes avec le logo en question. Et l’une des filles de Bernard Tapie, ex-président du club marseillais, ne valide pas vraiment cette décision.

C’était un secret de polichinelle certes depuis la divulgation de l’information de La Provence datant de la semaine dernière vivement commentée depuis dans les médias et sur les réseaux sociaux. L’OM a officiellement mis fin à l’attente mercredi, en cette semaine de quarts de finale de Ligue des champions : 22 ans après l’instauration du logo Bouchet, une page se tourne puisqu’un nouvel écusson sera lié à l’Olympique de Marseille à compter de la saison prochaine.

Sophie Tapie réagit à l’annonce du nouveau logo de l’OM : pic.twitter.com/icRYOLOi6f — Champ1OM (@champ1om) April 9, 2026

«Amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains» Une volonté de faire un mélange liant tous les « symboles fondateurs de l'identité olympienne. Sa construction graphique repose sur un mélange de plusieurs périodes de l'histoire visuelle du club, réunissant et réinterprétant des éléments emblématiques de ses anciens logos : parmi eux, le cerclage blanc inspiré du logo 1973, la structure du M héritée du logo 1899, les courbures et la dynamique des lignes présentes dans le logo de 1986, sans oublier l’iconique double cerclage du logo 1993 », comme cela est expliqué dans le communiqué publié par l’Olympique de Marseille. Le nouvel écusson de l’OM ressemble étrangement, voire trop, à celui de la marque automobile Volkswagen. Ce qui a inspiré une moquerie au compte Instagram Volkswagen France ce jeudi. « A jamais les premiers sur ce logo. Amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains ».