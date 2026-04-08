L’OM révèle un grand changement… et ça fait déjà grincer des dents

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu ces derniers jours, l’OM est passé dans une nouvelle ère et a officialisé ce mercredi 8 avril son tout nouveau logo, qui remplacera l’actuel à partir de la saison 2026-2027. C’est la première fois depuis 24 ans que le club change son écusson, mais son nouveau design est loin de faire l’unanimité chez les supporters.

Comme révélé par La Provence il y a une dizaine de jours, l’OM a dévoilé ce mercredi 8 avril en marge du gala de Treizième Homme son tout nouveau logo. C’est le douzième écusson de l’histoire du club, qui remplacera celui présent sur les maillots marseillais depuis 2004 à partir de la saison 2026-2027.

𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞,

𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞,

𝐜𝐨𝐧𝐜̧𝐮 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬. pic.twitter.com/kPaqEJo7Q8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026

« Le nouveau logo de l'Olympique de Marseille s'appuie sur les symboles fondateurs de l'identité olympienne » « Le nouveau logo de l'Olympique de Marseille s'appuie sur les symboles fondateurs de l'identité olympienne. Sa construction graphique repose sur un mélange de plusieurs périodes de l'histoire visuelle du club, réunissant et réinterprétant des éléments emblématiques de ses anciens logos : parmi eux, le cerclage blanc inspiré du logo 1973, la structure du M héritée du logo 1899, les courbures et la dynamique des lignes présentes dans le logo de 1986, sans oublier l’iconique double cerclage du logo 1993 », a indiqué l’OM dans un communiqué. « La couleur qui figure sur ce nouveau logo, le « Bleu Marseille », est une création inédite née de la synthèse entre les bleus historiques du club et les bleus iconiques de la ville : celui des plaques de rue, celui des calanques, celui du ciel de mistral. La typographie, quant à elle, est le fruit d'un dialogue entre les archives fondatrices du club et l'identité populaire et méditerranéenne présente à Marseille. »

« Avec cette évolution, l’Olympique de Marseille pose les bases d’une identité forte » « Plus épuré dans son dessin, ce logo ne constitue pas une rupture avec le passé, mais une manière d'en révéler les lignes essentielles en épousant un design aussi singulier que l’identité marseillaise. Conçu pour être adaptable, il se décline en deux usages principaux : dans le contexte sportif avec l'étoile et la devise “Droit au But” ; dans les univers institutionnels, culturels et digitaux, il peut évoluer en différentes variations de couleurs et peut s’adapter selon les supports, tout en restant immédiatement identifiable », a expliqué l’OM. « Cette nouvelle identité graphique s'accompagne également du lancement d’un site officiel entièrement repensé, plus moderne, plus lisible et conçu pour offrir une meilleure expérience aux supporters. Avec cette évolution, l’Olympique de Marseille pose les bases d’une identité forte, profondément ancrée dans son histoire, conçue pour durer et accompagner les prochaines étapes de son développement. »