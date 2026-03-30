Grand changement à l’OM, l’annonce officielle sur le point de tomber ?

L’Olympique de Marseille lui est resté fidèle depuis plusieurs décennies. Néanmoins, une page de son histoire contemporaine est sur le point d’être tournée. Dans les jours à venir, une annonce officielle devrait être effectuée par le service communication du club de la capitale. Ladite communication a fuité, et il se trouve qu’elle n’est pas spécialement bien reçue…
Cela n’était plus arrivé depuis plus de 20 ans. Mais il semble que l’Olympique de Marseille soit sur le point d’annoncer une nouveauté qui risque de faire parler au sein de la communauté marseillaise. Si l’on se fie à la dernière tendance qui circule dans la presse, un nouveau chapitre est sur le point de s’écrire dans la cité phocéenne. Que ce soient les joueurs ou bien les supporters, un changement au niveau de leurs torses va être opéré.
L’OM change de logo 22 ans après, une décision qui divise
Car en effet, pour la première fois depuis 2004 et l’intronisation du logo « Bouchet » qui aura tenu 22 ans sur les différents maillots de l’Olympique de Marseille, les hauts décideurs du club ont choisi un nouvel écusson. A en croire La Provence, le logo en question devrait officiellement être dévoilé dans les jours qui suivent. La devise droit au but est toujours présente, au même titre que l’étoile au-dessus du O qui entoure le M d’« OM ».
«A deux doigts d’arrêter de supporter le club carrément si c’est vraiment ça le logo»
Néanmoins, le design de ce nouvel écusson risque de diviser. Le bleu est un peu plus foncé et un choix esthétique bien différent du logo actuel a été effectué. Sur les réseaux sociaux, et notamment dans la section commentaires du post de Massilia Zone qui a relayé cette information de La Provence, cette nouveauté n’est pas vraiment bien accueillie par les supporters de l’OM. On peut notamment lire « je vais serrer c’est quoi ce logo de golmon (ndlr mongole) », ou encore « à deux doigts d’arrêter de supporter le club carrément si c’est vraiment ça le logo », « il est nul à chier c’est quoi ça ».