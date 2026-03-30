Grand changement à l’OM, l’annonce officielle sur le point de tomber ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille lui est resté fidèle depuis plusieurs décennies. Néanmoins, une page de son histoire contemporaine est sur le point d’être tournée. Dans les jours à venir, une annonce officielle devrait être effectuée par le service communication du club de la capitale. Ladite communication a fuité, et il se trouve qu’elle n’est pas spécialement bien reçue…

Cela n’était plus arrivé depuis plus de 20 ans. Mais il semble que l’Olympique de Marseille soit sur le point d’annoncer une nouveauté qui risque de faire parler au sein de la communauté marseillaise. Si l’on se fie à la dernière tendance qui circule dans la presse, un nouveau chapitre est sur le point de s’écrire dans la cité phocéenne. Que ce soient les joueurs ou bien les supporters, un changement au niveau de leurs torses va être opéré.

🚨L’OM s’apprête à tourner une page importante de son histoire avec l’arrivée imminente d’un nouveau logo.



Les dirigeants olympiens devraient dévoiler ce nouvel écusson dans les prochains jours.



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/Ksip5TGH2g — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 30, 2026

L’OM change de logo 22 ans après, une décision qui divise Car en effet, pour la première fois depuis 2004 et l’intronisation du logo « Bouchet » qui aura tenu 22 ans sur les différents maillots de l’Olympique de Marseille, les hauts décideurs du club ont choisi un nouvel écusson. A en croire La Provence, le logo en question devrait officiellement être dévoilé dans les jours qui suivent. La devise droit au but est toujours présente, au même titre que l’étoile au-dessus du O qui entoure le M d’« OM ».