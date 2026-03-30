Vente OM : McCourt prend la parole, c’est (enfin) le moment ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un grand entretien accordé au Journal du Dimanche, Frank McCourt a confirmé sa volonté de voir arriver de nouveaux investisseurs pour permettre à l’Olympique de Marseille de passer au « niveau supérieur ». Selon vous, l’homme d’affaires américain va-t-il obtenir satisfaction ? C’est notre sondage du jour !

C’est une prise de parole forte signée Frank McCourt. Alors que l’OM sort de plusieurs mois très mouvementés et s’apprête à connaître une grande réorganisation dans son organigramme, et probablement (encore) dans son effectif, son propriétaire Frank McCourt est sorti du silence dans les colonnes du JDD pour évoquer les sujets chauds du club phocéen. L’homme d’affaires américain s’est prononcé sur les objectifs de fin de saison, les départs de Pablo Longoria et celui à venir de Medhi Benatia, mais également sur un changement important qui pourrait intervenir avec l’arrivée d’un nouvel investisseur.

Les supporters de l'OM en colère : McCourt les reprend de volée dans la presse https://t.co/W8OYGoX4M3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

McCourt veut accueillir de nouveaux investisseurs « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur, a fait savoir Frank McCourt, à la tête de l’OM depuis 2016. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit ». Et d’ajouter : « Tous les autres grands clubs, avec plus de ressources, travaillent très fort pour les mêmes objectifs. Personne ne reste immobile. Beaucoup de temps a été perdu à Marseille depuis les années 1990. On ne peut pas revenir en claquant des doigts. Il faut beaucoup de travail, un peu de chance et énormément de persévérance. J’investis beaucoup, je le fais avec joie et bonheur, mais les contraintes et les normes de différentes instances ne nous ont pas facilité la tâche jusqu’ici. Je suis sûr qu’elles veulent que l’OM retrouve les sommets, mais il faut comprendre que cela nécessite des investissements très importants. Dans le sport d’aujourd’hui, il faut acheter les meilleurs joueurs et investir de l’argent. Mais nous n’avons pas tous les mêmes revenus de sponsoring, sans parler du niveau famélique des droits télé que nous recevons à cause de l’état du football français ».