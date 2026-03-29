Vente OM : Les conditions réclamées par McCourt qui ont posé problème…

Comme il l’a confirmé auprès du JDD, Frank McCourt est officiellement à la recherche de nouveaux investisseurs afin d’augmenter les finances de l’OM. Cela fait plusieurs années déjà que des représentants de l’homme d’affaires américain ont enclenché ces recherches, mais le montant demandé par le propriétaire du club est trop élevé.
Frank McCourt a fait plusieurs annonces importantes concernant l’avenir de l'OM ce week-end dans un entretien accordé au JDD. Le propriétaire de Marseille a confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison et annoncé avoir enclenché le processus afin de trouver un remplaçant à Pablo Longoria. Le Bostonien a également de nouveau affirmé qu’il était à la recherche d'investisseurs afin de permettre au club de continuer à progresser.
« Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur »
« Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », a déclaré Frank McCourt.
Le montant demandé par McCourt a refroidi les investisseurs potentiels
Ce n’est pas la première fois que le propriétaire de l’OM ouvre la porte à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Comme l’expliquait La Provence au début du mois de mars et de nouveau ce dimanche, des représentants Frank McCourt sont en quête d’investisseurs potentiels depuis environ quatre ans. Toutefois, le montant demandé ne leur permettrait pas d’avoir un rôle dans le commandement opérationnel du club, ce qui a bloqué les négociations. L’Équipe indiquait que l’homme d’affaires américain demandait 400M€ pour seulement 30% du capital.