Vente OM : Les conditions réclamées par McCourt qui ont posé problème…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme il l’a confirmé auprès du JDD, Frank McCourt est officiellement à la recherche de nouveaux investisseurs afin d’augmenter les finances de l’OM. Cela fait plusieurs années déjà que des représentants de l’homme d’affaires américain ont enclenché ces recherches, mais le montant demandé par le propriétaire du club est trop élevé.

Frank McCourt a fait plusieurs annonces importantes concernant l’avenir de l'OM ce week-end dans un entretien accordé au JDD. Le propriétaire de Marseille a confirmé le départ de Medhi Benatia à la fin de la saison et annoncé avoir enclenché le processus afin de trouver un remplaçant à Pablo Longoria. Le Bostonien a également de nouveau affirmé qu’il était à la recherche d'investisseurs afin de permettre au club de continuer à progresser.

Mercato - OM : Frank McCourt lâche un gros indice sur le successeur de Pablo Longoria ! https://t.co/kjaQpNg6s3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur » « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit », a déclaré Frank McCourt.