Les supporters de l'OM en colère : McCourt les reprend de volée dans la presse

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après les échecs cuisants en Ligue des champions et en Coupe de France, les supporters de l’OM ont exprimé leur colère ces dernières semaines, entre grève d’encouragement et banderoles cinglantes. Frank McCourt a notamment été ciblé et s’il comprend leur frustration, le propriétaire du club estime que cela nuit aux performances de l’équipe.

Seul troisième de Ligue 1 avant un match très important sur la pelouse de l’AS Monaco le week-end prochain, on pourrait penser que la situation n’est pas si critique que cela à l’OM. Mais les éliminations en Ligue des champions et en Coupe de France n’ont pas été bien vécues par les supporters, tandis qu'à cela s’ajoute un niveau de jeu décevant. Jusque-là assez cléments, ils ont clairement exprimé leur colère dernièrement.

Mercato - OM : Frank McCourt lâche un gros indice sur le successeur de Pablo Longoria ! https://t.co/kjaQpNg6s3 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

McCourt répond à la colère des supporters de l’OM Lors de la réception d’Auxerre (1-0) le 13 mars dernier, les supporters de l’OM ont refusé d’encourager leur équipe pendant la première mi-temps. « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations », pouvait-on lire dans les tribunes du Vélodrome. Un mois plus tôt, face à Strasbourg (2-2), plusieurs banderoles très hostiles avaient été déployées, visant principalement Pablo Longoria et Frank McCourt : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous », ou bien encore « McCourt, capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ! »