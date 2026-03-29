Les supporters de l'OM en colère : McCourt les reprend de volée dans la presse

Après les échecs cuisants en Ligue des champions et en Coupe de France, les supporters de l’OM ont exprimé leur colère ces dernières semaines, entre grève d’encouragement et banderoles cinglantes. Frank McCourt a notamment été ciblé et s’il comprend leur frustration, le propriétaire du club estime que cela nuit aux performances de l’équipe.
Seul troisième de Ligue 1 avant un match très important sur la pelouse de l’AS Monaco le week-end prochain, on pourrait penser que la situation n’est pas si critique que cela à l’OM. Mais les éliminations en Ligue des champions et en Coupe de France n’ont pas été bien vécues par les supporters, tandis qu'à cela s’ajoute un niveau de jeu décevant. Jusque-là assez cléments, ils ont clairement exprimé leur colère dernièrement.
McCourt répond à la colère des supporters de l’OM
Lors de la réception d’Auxerre (1-0) le 13 mars dernier, les supporters de l’OM ont refusé d’encourager leur équipe pendant la première mi-temps. « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations », pouvait-on lire dans les tribunes du Vélodrome. Un mois plus tôt, face à Strasbourg (2-2), plusieurs banderoles très hostiles avaient été déployées, visant principalement Pablo Longoria et Frank McCourt : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt, Longoria cassez-vous », ou bien encore « McCourt, capitaine d’un navire fantôme qui n’a jamais traversé l’océan ! »
« Si je suis un supporter, je le suis dans les bons comme dans les mauvais moments »
Dans un entretien accordé au JDD, Frank McCourt a justement été interrogé sur la colère des supporters. S’il comprend leur frustration, le propriétaire de l’OM n’a pas validé la manière dont ils l’ont exprimé. « Je comprends la colère des supporters ? Je suis partagé. Tout d’abord, je veux dire que je partage leur frustration. Quand on regarde les investissements consentis et le recrutement, les attentes étaient justifiées et on aurait dû obtenir de meilleurs résultats. Cela crée autant de frustration chez les supporters que chez le propriétaire, croyez-moi. Je suis un supporter, moi aussi. Je veux que l’OM gagne. D’un autre côté, je ne comprends pas toujours certaines réactions qui nuisent aux performances. Si je suis un supporter, je le suis dans les bons comme dans les mauvais moments. En tant que propriétaire, je ne peux pas laisser la frustration prendre le dessus. Je dois continuer à faire le nécessaire pour aider le club à gagner », a déclaré Frank McCourt.