«J'ai été poussé vers la sortie», quand l’OM a éjecté un taulier du vestiaire contre son gré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il n'est pas toujours facile pour un club de football de réussir à gérer au mieux les relations humaines, et l'OM en sait quelque chose. Le club phocéen a parfois été amené à se séparer d'éléments forts du vestiaire, et ce fut notamment le cas en 2004 lorsqu'un cadre du secteur défensif avait été poussé au départ par l'OM. Retour sur cette séparation.

Durant la saison 2003-2004, l'OM avait réussi la prouesse d'atteindre la finale de la Coupe UEFA (perdue face au FC Valence), et comptait dans ses rangs des joueurs de renom tels que Fabien Barthez et Didier Drogba, deux éléments moteurs de l'équipe. Mais un autre joueur au statut international, qui s'était imposé depuis 2001 comme le grand patron de la défense marseillaise, avait finalement été lâché en cours de saison par José Anigo, l'entraîneur de l'époque à l'OM. Il s'agit de Daniel Van Buyten, ex-taulier du club, mais qui avait été envoyé en prêt à Manchester City puis définitivement vendu à l'été 2004 par l'OM à Hambourg

OM : «Prétentieux et arrogant», le règlement de comptes des années après https://t.co/eIJNhMeYbU — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« C'était un peu dur » Interrogé en 2011 sur RMC, Daniel Van Buyten avait évoqué les coulisses de sa séparation très compliquée avec l'OM à cette époque : « J'ai été poussé vers la porte de sortie. J'avais envie de rester. Ça s'est passé à deux jours de la fin du mercato hivernal. Du jour au lendemain on te fait comprendre que tu ne joueras plus, sauf si tu pars. C'était un peu dur », confiait l'ancien défenseur central belge, qui avait ensuite réussi une grosse carrière en s'imposant notamment au Bayern Munich, dont il a porté les couleurs entre 2006 et 2014 et avec qui il a notamment remporté la Ligue des Champions en 2013.